GTA 6: Take-Two-Chef warnt vor Cyberpunk-Desaster! Darum musste Rockstar verschieben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die mehrfachen Verschiebungen von GTA 6 haben Rockstar Games viel Zeit und Geld gekostet. Doch für Strauss Zelnick, den Chef des Mutterkonzerns Take-Two Interactive, wäre ein unfertiger Release offenbar das weitaus größere Problem gewesen. In einem neuen Interview erinnert er an ein bekanntes Videospiel, das nach seiner Veröffentlichung sogar aus dem Verkauf genommen werden musste. Einen Namen nennt er nicht. Die Beschreibung passt allerdings auffällig gut zu Cyberpunk 2077.

Im Gespräch mit dem Wall Street Journal (via GamesRadar), verteidigt Zelnick die Entscheidung, Grand Theft Auto VI mehrmals zu verschieben. Solche Entscheidungen seien teuer und unangenehm, aber manchmal notwendig, wenn ein Unternehmen seinen eigenen Qualitätsansprüchen gerecht werden möchte.

GTA 6 sollte nicht das Schicksal von Cyberpunk 2077 teilen

Zelnick kritisiert Entwickler und Publisher, die sich trotz offensichtlicher Probleme unbedingt an einen Veröffentlichungstermin halten. Dabei verweist er auf einen besonders bekannten Fall der vergangenen Jahre.

Sie haben das Spiel veröffentlicht und mussten es danach wieder aus dem Verkauf nehmen.

Obwohl Zelnick keinen Titel nennt, dürfte er damit auf Cyberpunk 2077 anspielen. Das Rollenspiel von CD Projekt RED erschien im Dezember 2020 mit erheblichen technischen Problemen, insbesondere auf PS4 und Xbox One. Sony entfernte das Spiel daraufhin vorübergehend aus dem PlayStation Store. Erst Monate später kehrte es zurück.

Cyberpunk 2077 wurde durch zahlreiche Updates und die Erweiterung Phantom Liberty später deutlich verbessert. Der problematische Verkaufsstart blieb für CD Projekt RED dennoch eine kostspielige Erfahrung.

Für Rockstar wäre eine vergleichbare Situation bei GTA 6 besonders heikel. Nach mehr als 13 Jahren seit GTA 5 sind die Erwartungen enorm. Gleichzeitig wurde das Spiel bereits zweimal verschoben. Ursprünglich war Herbst 2025 vorgesehen, anschließend der 26. Mai 2026 und schließlich der 19. November 2026.

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Take-Two akzeptierte die zusätzlichen Entwicklungskosten

Zelnick macht deutlich, dass Verschiebungen keineswegs automatisch genehmigt werden. In einem anderen Fall habe er sogar entschieden, ein Spiel trotz Bedenken zum geplanten Zeitpunkt zu veröffentlichen. Rückblickend sei diese Entscheidung richtig gewesen. Welchen Titel er damit meint, verrät er nicht.

Bei GTA 6 sah die Situation offenbar anders aus. Rockstar konnte den Publisher davon überzeugen, dass die zusätzliche Entwicklungszeit notwendig war. Bereits zuvor hatte Zelnick erklärt, dass die Verschiebung auch einen überhasteten Endspurt verhindern sollte.

Die neue Aussage liefert damit einen weiteren Einblick in die Entscheidungen hinter dem wohl meist erwarteten Spiel des Jahres. Ein konkreter technischer Fehler bei GTA 6 wird allerdings nicht genannt. Zelnick erklärt vor allem, weshalb Take-Two bereit war, den Release trotz erheblicher wirtschaftlicher Konsequenzen zu verschieben.

Grand Theft Auto VI erscheint weiterhin am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Ob die zusätzliche Entwicklungszeit den gewünschten Effekt hatte, werden die ersten Tests zeigen. Diese werden voraussichtlich am 18. November 2026 veröffentlicht.