PS Plus Spiele für November 2020!

Wir hatten ja berichtet, dass zum Release der PlayStation 5 Sony im PS Plus Abo ein Blockbuster Paket an Spielen drauf packt. Das heißt aber nicht dass Sony deswegen mit der Tradition bricht, dass es jedes Monat neue gratis Games für PlayStation Plus Mitglieder gibt. So kommt also zu dem Paket nun nicht nur ein weiteres Game für die PS5 hinzu, sondern auch noch zwei weitere Titel für die Spieler der PlayStation 4. Hier sind die PS Plus Games für November 2020.

Bugsnax (PS5) im PS Plus November

Das erste Game dass sich Spieler im PS Plus Abo eigens für die PlayStation 5 sichern dürfen, ist Bugsnax. Der entzückende Käfer-Krimi von Young Horses lässt uns in die Rolle eines Insekten Reporters schlüpfen, der um seinen Job bangt. Nicht nur weil sein Boss ihn anscheinend auf dem Kieker hat, sondern weil er an einer Story festhält über ein legendäres Wesen. Ein Wesen halb Bug und halb Snack. An diesen Mythos will wohl außer ihm niemand glauben. Also gilt es, ein guter Reporter sein und die Sache im PS Plus November aufdecken.

Middle Earth : Shadow of War

Die beiden Middle Earth Titel waren nicht nur bei Spielern sehr beliebt und erzielten einen grandiosen Erfolg. Sie brachten uns auch hinter die feindlichen Linien der Orks und Uruk-hai in Mordor. Zwischen den Ereignissen des Hobbit und der Ring Trilogie, bietet uns das Spiel ein wahres Mittelerde Adventure dass Fans würdig ist und auch neue Gamer begeistern kann. Ein neues und gut ausgeklügeltes Nemesis Feind-System sorgt hier für den nötigen kämpferischen Reiz. Nun ist es an uns, im November uns das Game im PS Plus Abo zu holen, und die Festungen des Feindes von innen heraus zu zerschlagen.

Ebenfalls im PS Plus November: Hollow Knight – Voidheart Edition

Ein weiterer Insekten-Titel hat es in den November der PS Plus Games geschafft. Dieser Plattformer hat aber weit mehr zu bieten als seine krabbelnden Figuren. Eine unglaublich schöne Optik, die sich durch das wirklich stimmige Leveldesign zieht, ebenso wie durch die liebevoll gestalteten Modelle. Es ist ein kniffeliges und forderndes Game, dass trotz der 2D Darstellung ein hohes Tempo an den Tag legen kann. Actiongeladener Jump’n’Run’n’Fight Spaß ist hier fast vorprogrammiert. Verpasst nicht dieses Spiel. Oft sind es die Games die man sich zufällig mal ansieht, die einen dann länger fesseln als man erwartet hatte.

Die beiden PS4 Titel werden ab Montag dem 03.November zum Download im PS Plus Abo stehen. Ich für meinen Teil werde definitiv zuschlagen und freue mich auch auf die PlayStation 5, Bugsnax und natürlich das Blockbuster Paket. Insgesamt kommen wir im November auf 23 Spiele. 20 In der PlayStation Plus Collection und diese drei Titel nun im November. Unglaublich.