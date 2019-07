Eine Batman: Arkham-Sammlung ist für die PS4 und die Xbox One in Arbeit, die die Superhelden-Trilogie in einem Paket zusammenfasst. Nun wurde von Gaz Deaves, Marketing Manager von Rocksteady, bestätigt, dass die Spiele-Sammlung im September erscheint. Allerdings nur in Europa. – Auch mal gut für uns.

Die Sammlung umfasst Batman: Arkham Knight und die Sammlung Return to Arkham, die überarbeitete Versionen von Arkham Asylum und Arkham City enthält. Arkham Knight wird auch mit dem Earth 2 Dark Knight-Skin geliefert. Dies ist das erste Mal, dass es einem europäischen Publikum zur Verfügung gestellt wird, nachdem es zuvor ausschließlich in Nordamerika veröffentlicht wurde.

Batman: Arkham Origins wird allerdings nicht enthalten sein. Das Action-Adventure erschien Ende Oktober 2013 für Xbox 360, Wii U, PS3 und Windows. Es ist der dritte Teil der Arkham-Serie und der Nachfolger zu Arkham City.