Der PS4-Exklusivtitel God of War hat seit seinem Start im April letzten Jahres mehr als zehn Millionen Einheiten verkauft. Es wurde von Sony Santa Monica entwickelt und ist neben Uncharted 4 und The Last of Us Remastered eines der meistverkauften exklusiven Produkte der Plattform.

Die Zahlen wurden im Rahmen einer Investorenpräsentation von Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive, bekannt gegeben. Während der Präsentation bestätigte Ryan auch, dass Game-Streaming mit seiner Next-Gen-Konsole Teil von Sony‘s „Mainstream-Geschäftsmodell“ sein wird.

Die ersten Details der Hardware wurden im letzten Monat bekannt gegeben, aber zum ersten Mal zeigte Sony einige der Funktionen der Konsole dank der neuen Solid-State-Festplatte. Aufnahmen von Insomniac’s PlayStation-exklusivem Spider-Man zeigten, dass das Spiel in weniger als einer Sekunde geladen wurde, verglichen mit der Ladezeit von acht Sekunden für die PlayStation 4 Pro.

Während Sony noch keine weiteren Details der neuen Konsole enthüllt, bestätigte Ryan’s Präsentation, dass die PS4 der „Motor des Engagements und der Rentabilität für die nächsten drei Jahre“ bleiben würde. Kein Wunder, denn die alternde Konsole hat seit ihrer Markteinführung im Jahr 2013 inzwischen 96,8 Millionen Einheiten verkauft.

Wenn die PS4 noch drei Jahre als führender Umsatzträger für die Marke PlayStation fungiert, entspricht dies der neunjährigen Lebensdauer der PS2 mit 159 Millionen verkauften Einheiten.