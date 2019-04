Share on Facebook

Insomniac Games könnte an einem neuen Ratchet & Clank-Spiel arbeiten. Zumindest geht das aus deiner neuen Podcast-Episode von „Colin’s Last Stand: KnockBack“ von Colin Moriarty hervor.

Moriarty ist ein ehemaliger Redakteur von IGN und Kinda Funny und berichtete in seinem Podcast darüber, dass „man noch nicht das letzte Ratchet & Clank auf der PS4 [PlayStation 4] gesehen hat“.

Woher er seine Informationen hat unklar! Bisher hat sich der Entwickler Insomniac Games noch nicht dazu geäußert. Unsere Meinung dazu haben wir bereits in einem Blog-Eintrag geklärt: Warum wir wohl so schnell keinen neuen Ratchet and Clank Teil bekommen werden!

Wir hoffen mal Moriarty hat gute Quellen und sich keinen frühen April-Scherz erlaubt. Der Podcast ging nämlich am 27.3. online.