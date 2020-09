PS5-Vorbestellungen: Schock-Nachricht für PlayStation 5-Fans (USA)

Spider-Man: Miles Morales erscheint zum Release der PS5 - (C) Insomniac Games

Plötzlich am Mittwoch in der Nacht wurden die PS5-Vorbestellungen von einigen Einzelhändlern, darunter auch Amazon, gestartet. Ein Schock für viele PlayStation-Fans, die zuerst keine Konsole bekommen haben. Doch nun bekamen viele Amazon-Kunden eine Nachricht, dass die PS5 möglicherweise doch nicht zum Release-Tag daheim ankommen wird.

Es war ein Wahnsinn, sich eine Vorbestellung zu sichern. Diejenigen, die es geschafft haben, waren der Meinung, dass sich das lange aufbleiben gelohnt hat. Doch sie könnten keine PS5 am 12. November 2020 (USA-Release) bekommen. Eine E-Mail von Amazon lässt die Herzen der Fans höher schlagen: gestern wurde in Übersee eine E-Mail versendet, dass die Vorbestellungen der PS5 möglicherweise nicht so sicher wie erwartet sind.

PS5-Vorbestellung: PlayStation-Fans in den USA sind in Aufruhr!

Freitagnachmittag teilte Amazon in einer E-Mail mit, dass aufgrund der „hohen Nachfrage“ es möglich ist, dass am 12. November 2020 (USA-Release) keine PS5 ins Haus flattert. Das impliziert, dass Amazon entweder mehr Bestellungen entgegengenommen hat, als man haben sollte, oder dass man weniger PlayStation 5-Konsolen bekommen wird. Wie auch immer, es ist eine tragische Nachricht für aufgeregte PS5-Fans.

Amazon teilt mit, dass man „sich bemühen werde, den Artikel nach seiner Veröffentlichung so schnell wie möglich auszuliefern“. Angesichts der Tatsache, dass Amazon-Kunden keine genaue Vorstellung davon haben, wie lange die Verzögerung möglicherweise dauern wird, bedeutet dies definitiv, dass Amazon seinen künftigen Bestand an PS5-Konsolen nicht kennt. Natürlich ist das rein spekulativ, aber die Nachricht verunsicherte eben viele Fans.

Amazon has sent an email saying PS5 orders may not arrive on launch date due to high demand pic.twitter.com/xip55XEwYD — Wario64 (@Wario64) September 18, 2020

Ob in Deutschland/Österreich ebenfalls diese E-Mails noch versendet werden, wird sich zeigen. Bei uns erscheint die PS5 auf jeden Fall am 19. November 2020, also eine Woche später als wie in Nordamerika, Japan und Südkorea.

PS5-Vorbesteller haben natürlich die Möglichkeit ihre Bestellungen zu stornieren, da Amazon dies sehr einfach zulässt. Allerdings wird das nicht die Chancen erhöhen am Release-Tag eine PlayStation 5 zu bekommen. Natürlich spielt auch die aktuelle Covid-19-Pandemie mit und bereitet der Logistik Kopfzerbrechen. Vielleicht möchte uns Amazon in Übersee darauf hinweisen. Angeblich sollen am nächsten Dienstag um 9:00 Uhr morgen weitere Vorbestellungen zur PS5 entgegengenommen werden. Vielleicht die letzte Chance für PS5-Fans eine Konsole am Start zu erhalten. Wir halten euch am Laufenden!

