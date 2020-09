Hogwarts Legacy bei PS5 Showcase enthüllt – Erster Eindruck

Hogwarts Legacy (c) Warner Bros. Games

Wenn man von den Mobile-Games absieht, so wird Hogwarts Legacy seit den Lego Harry Potter Spielen nach 10 Jahren, das erste Story basierende Game aus der Welt der Zauberei. Und was für ein Game es wird. Ein RPG welches im ersten Trailer bereits verspricht was wir Potter-Heads uns bereits seit einer Ewigkeit wünschen. Eintauchen in die Bücher, in die Filme und es uns in Hogwarts gemütlich machen.

Gemütlich? Wohl eher doch nicht. Denn auch hier wird schon in den Bildern des Trailers klar, wir sind hier um zu lernen und die Zauberwelt vor dunklen Mächten zu schützen.

Hogwarts Legacy: Ein Adventure mit einem roten Faden?

Viel erfahren wir nicht über die Geschichte in dem angekündigten Hogwarts Legacy. Was klar ist, ist dass unser Protagonist den Schlüssel für eine verborgene Macht besitzt, welche die Welt der Zauberei retten aber auch vernichten kann. Aber folgen wir hier einem gezielten Ablauf? Die Antwort ist klar; Nein. Wir haben die Freiheit für unseren Charakter zu entscheiden. Welche Talente sind uns wichtig? Passen besser zu unserem Spielstil. Welche Klassen wollen wir besuchen? Tränke? Kräuterkunde? Oder wollen wir lieber eine Runde Quidditch spielen? Der Trailer lässt vermuten, dass uns wirklich die Wahl überlassen wird Hogwarts zu erkunden wie wir wollen.

Fantastische Tierwesen aber auch bekannte Gesichter?

Viel ist es nicht dass wir derzeit wissen, aber die Zeit in der wir uns bewegen wohl schon. Wir sind im Späten 19 Jahrhundert, Albus Dumbledore ist vermutlich gerade erst geboren worden. Wie ihr euch somit vielleicht denken könnt, dauert es noch viele Jahre mehr bis Professoren wie auch Schüler in Hogwarts erscheinen, die wir aus Büchern und Filmen kennen. Einzig Portraits, Geister und andere Wesen welche Jahrhunderte lang leben, könnten wir wiedererkennen. Hier bleibt die Spannung offen. Im Trailer versteckt finden sich zahlreiche Anspielungen und Easter Eggs. Von einem Lehrer der aussieht wie ein Vorfahre von Sirius Black bis hin zu den Katakomben unter Hogwarts. Dieser wird demnächst von den scharfen Augen des Internets ins letzte Detail analysiert.

Hogwarts Legacy: Welches Haus wirst du wählen?

Ganz klar im Vordergrund steht hier die Fähigkeit selbst zu entscheiden. Der Weg der vor uns liegt ist nicht geschrieben und mit unseren Entscheidungen verändern wir wie es für uns weiter geht. Unser Handeln bestimmt das Vermächtnis der ganzen Schule in Hogwarts Legacy (offizielle Webseite). Was für ein Zauberer oder was für eine Hexe wollen wir sein? Welchem Haus werden wir angehören? Gryffindor? Slytherin oder doch Ravenclaw? Und wählt jemand tatsächlich Hufflepuff? Wie werdet ihr wählen? Seit ihr genauso gespannt wie wir? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und bis dahin…

Draco dormiens nunquam titillandus

Kitzle niemals einen schlafenden Drachen.