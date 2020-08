The Last of Us 2 (PS4) äußerst beliebt – Neuer Verkaufsrekord

The Last of Us 2 für PS4, PS4 Pro und PS5 - (C) Naughty Dog

Obwohl The Last of Us 2 (PS4) von Kontroversen umgeben war, hat sich das Spiel sehr gut entwickelt. Der exklusive PlayStation 4-Titel ist seit weniger als zwei Monaten erhältlich, aber das Spiel hat seine extreme Popularität mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gezeigt. Mit solchen Zahlen hat das Spiel einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt.

Während The Last of Us 2 das viert-beste Spiel im Juli war, belegte es in seinem ersten Monat, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, klar Platz 1. Obwohl Ghost of Tsushima bei seiner Veröffentlichung im letzten Monat einen Umsatzanstieg verzeichnete und die Reaktion auf die durchgesickerten Spoiler von Naughty Dog, bevor die Geschichte offiziell veröffentlicht wurde, den Titel „Naughty Dog“ immer noch übertrifft. The Last of Us 2 ist nicht nur das dritthöchste Spiel der PlayStation-Geschichte in den USA, sondern auch das dritthöchste Spiel des Jahres.

Die einzigen PlayStation-Spiele, die gegenüber The Last of Us 2 stärker verkauft haben, sind Marvel’s Spider-Man und God of War, die 2018 herauskamen. In diesem Sinne sind die einzigen Spiele, die den apokalyptische Thriller in diesem Jahr überboten haben, Animal Crossing: New Horizons und Call of Duty: Modern Warfare, die allerdings länger am Markt sind. Das Nintendo-Switch-Spiel erschien Ende März 2000 und Call of Duty bereits im Herbst letzten Jahres. Die Kommentare von Mat Piscatella auf Twitter zeigen die Verkaufsrekorde:

US NPD SW – The Last of Us: Part II was July's 4th best-selling title. Life-to-date dollar sales of The Last of Us: Part II are now the 3rd highest for a Sony published game in history, trailing only Marvel's Spider-Man and 2018's God of War. pic.twitter.com/xITVplrDws — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 14, 2020

The Last of Us 2: Das Naughty Dog-Spiel ist nicht aufzuahlten

Das PS4-Spiel, The Last of Us 2 war ein Hit, seit es zum Kauf angeboten wurde, und allein am ersten Wochenende verkaufte sich das Spiel über 4 Millionen Mal. Mit diesen Zahlen hat sich die Veröffentlichung von Naughty Dog als die am schnellsten verkaufte PS4-Spiel aller Zeiten erwiesen, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Ein neuer Verkaufsrekord für Sony. Mit neuen Ergänzungen des Spiels wie dem Grounded-Update und einer potenziellen Multiplayer-Funktion, die irgendwann in der Zukunft hinzugefügt werden soll, wird das Spiel wahrscheinlich weiterhin Verkaufszahlen gewinnen. Die Kontroverse des Spiels hat auch viel Aufmerksamkeit auf das Spiel gelenkt, obwohl die gut ausgearbeitete Erzählung und die Charaktere des Spiels für sich selbst sprechen, wurde die Kontroverse auch außerhalb der Gamer-Gemeinde bemerkt.

Naughty Dog hat mit diesem Spiel ein Meisterwerk geschaffen, und die Verkäufe spiegeln dies wider. Angesichts des hohen Detaillierungsgrades des Spiels und der faszinierenden moralischen Dilemmata, die der Spieler durchmacht, werden viele sagen, dass The Last of Us 2 eine großartige Reise für jeden erwachsenden Spieler ist.

The Last of Us 2 ist für PS4 erhältlich.

Das Spiel für die PlayStation 4 hat einige Emotionen bei den Fans hervorgerufen. Manche gingen sogar soweit, dass die Schauspieler hinter den Charakteren belästigt wurden. The Last of Us 2 wurde vor wenigen Tagen mit einem brandneuen Update ausgestattet, dass viele Inhalte hinzugefügt hat. Kennt ihr übrigens schon das Video, dass das reale Seattle mit jenem aus dem PS4-Spiel vergleicht?

Das Ende des Spiels hat viele Millionen Spieler bisher gefesselt. Da fragen sich Fans: „Wie würde das Ende von Red Dead Redemption 2 im Stil des Naughty Dog-Spiels aussehen?“