eFootball PES 2021 – Season Update (PS4) – Review

eFootball PES 2021, oder kurz PES 2021, ist ein Update von PES 2020 welches von PES Productions entwickelt und von Konami am 15. September 2021 auf der PS4, Xbox One und PC veröffentlicht worden ist. Ob es sich nur um ein lasches Update handelt oder ein Kauf sich lohnt haben wir in dieser Review für euch herausgefunden.

Football’s coming home!

Mit PES 2021 erhalten wir das selbe Spiel PES 2020, nur, dass sich seitdem einiges getan hat Die Bewegungen der Spieler sehen besser aus, verlaufen flüssiger und auch die Reaktionsgeschwindigkeit hat sich aufgrund der Verminderung des Lags zwischen Button drücken und Reaktion auf dem Screen sehr deutlich vermindert. Auch die Torhüter scheinen besser geworden zu sein. Das Gameplay von PES 2021 macht nun richtig mehr Spaß.

Vermisste Modi der PES-Reihe wie Master League, myClub oder Matchday sind beim Update wieder implementiert worden und der Multiplayer garantiert für stundenlange Kämpfe und Beenden von Freundschafen.

Die Schiedsrichter sind leider immer noch so launisch wie früher, sodass auch öfters kein Vorteil bei einem strittigem Foul berücksichtigt wird. Auf der anderen Seite scheinen sie sich bei eindeutigen Fouls seitens der foulenden Mannschaft bestochen lassen zu haben und spielen dann blinde Kuh. Aber dennoch: Dank den ganzen Verbesserungen fühlt es sich nun wie ein realistischeres Fußballspiel als sein starker Kontrahent FIFA 21 an. Schließlich hat bereits die Version von PES 2020 den E3 Best Sports Game Award eingeheimst. Beachtlich!

Die Steuerung in PES 2021 fühlt sich ebenso fantastisch an. Ohne lange zu studieren, findet man sich auf natürliche Weise sofort damit zurecht. Wer natürlich besser werden will, der kommt nicht daran vorbei sich mit der Anleitung auseinanderzusetzen und die Steuerung zu üben um seine Skills zu perfektionieren. Trotzdem können auch einfach so die Stadien spielerisch und ohne Frustration von Anfang an voll und ganz erkundet werden.

Leider befinden wir uns in einer Welt in der Sportvideospiele eigentlich nur über gewissen Lizenzen verfügen müssen um zu überzeugen. Zudem wiederholt sich das ganze jedes Jahr, anstatt alle paar Jahre ein ordentlichen Titel mit Neuerungen zu bringen und die Teams in den Jahren dazwischen einfach mit Updates anzupassen. Die FIFA-Reihe hatte in Punkto Lizenzen schon immer bessere Karten, brachte aber deshalb nicht automatisch die besseren Spiele hervor. Die Abstinenz mancher Lizenzen lässt sich aber in PES 2021 leicht überwinden. Für Anleitungen kann man sollte man sich hierfür einfach Youtube-Tutorials aufsuchen.

Ballphysik

PES 2021 sieht in Punkto Darstellung und Animationen fantastisch aus. Die Stadien, die Zuschauer, die Spieler und ihre berücksichtigten Eigenheiten. Die Ballphysik ist hier besonders hervorzuheben. Es macht Spaß zuzuschauen wie der Ball in realistischen Bögen, graziös durch das Feld von Spieler zu Spieler geschickt wird um am Ende auf’s Tor zuzufliegen. Auch die Ansicht auf’s Spielfeld lässt sich in verschiedenen Varianten einstellen. Auch wenn die Grafik teilweise schon fast zu scharf und sauber dargestellt wird. Etwas mehr Unschärfe würde dem Ganzen realistischere Noten geben. Mit diesem Manko muss aber auch die Konkurrenz klar kommen. Das ist ein modernes Phänomen. Dennoch kann man nun wieder unzählige dramatische Spiele aus den Stadien dieser ganzen Welt auf höchstem Niveau Zuhause erleben und mit fiebern!

Kein Grammy

Die Musik welche uns bei PES 2021 im Menü begleitet, hat zwar keinen Grammy verdient, aber sie erfüllt ihren Zweck oder kann auch auf die Nerven gehen. Das ist aber Abhängig vom Song und glücklicherweise nicht die Hauptsache. Wir lernen hier neue Hymnen aller vertretenen Länder vor jedem Fußballspiel kennen. Die Kommentatoren sprechen sehr viel – was ihr Job ist. Sie lassen sich, falls sie sich wiederholen sollten, auch abstellen. Während der emotionalen Matches kann man die Massen der Zuschauer mit uns gemeinsam toben und schreien hören! Sehr gelungen!

Fazit

Würde man den Lizenzen weniger Beachtung schenken und mehr auf das Arcade-mäßige Gameplay achten, dann war man schon öfter mit der PES-Reihe besser aufgehoben. Dennoch hat die PES-Reihe immer noch vieles Besser zu machen. Vermutlich wurde aufgrund mangelnder Ressourcen für den Nachfolger heuer nur auf ein schnelles Update von PES 2020 gesetzt. Der große Wurf scheint sich mit eFootball PES 2022 anzukündigen, da der nächste Titel auf der Unreal Engine basieren soll!

Mit PES 2021 haben wir leider kein brandneues PES bekommen, sondern nur ein Saison-Update mit Verbesserungen, aktuellen Aufstellungen der Fußball-Teams und zu einem super günstigen Startpreis. Wer PES 2020 schon besitzt und sich vom Update überzeugen lassen kann, der bekommt PES 2021 zu einem fairen Preis. Ansonsten bekommt man hier ein tolles Fußballspiel für wenig Geld. Das eigenständige Spiel (es ist also kein PES 2020 notwendig) kostet nur die Hälfte im Vergleich zum Konkurrenten FIFA 2021. Ein fairer Deal! Danke Konami!

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann holt euch eFootball PES 2021 – Season Update durch anklicken folgender Links zur PS4 oder Xbox One Version bei Amazon.de.

