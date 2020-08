Sonic The Hedgehog-Film kehrt in die Kinos zurück (USA)

Sonic the Hedgehog - Film

Filmadaptionen von Videospielen werden weder vom Publikum noch von Kritikern besonders gut aufgenommen, aber Sonic the Hedgehog ist einer der besten. Dies könnte der Grund sein, warum Paramount den Film für eine begrenzte Zeit wieder in die Kinos zurückbringt. Viele mögen es für zu früh halten, in die Kinos zurückzukehren, aber für diejenigen, die dies nicht tun, sind jetzt Tickets erhältlich.

Der offizielle Twitter-Account von Sonic the Hedgehog gab bekannt, dass der Film auf die Leinwand zurückkehrt und dass die Veröffentlichung begrenzt und nur für die USA und Kanada verfügbar sein wird. Inmitten der anhaltenden globalen Pandemie werden die Theater mit Vorsichtsmaßnahmen wiedereröffnet, aber das reicht möglicherweise noch nicht aus, damit sich alle noch völlig sicher fühlen. Der Twitter-Account hat auch einen Link zu Tickets gepostet, über den Interessenten für Datum und Uhrzeit an lokale Theater weitergeleitet werden.

Sonic the Hedgehog: Fans lieben diesen Film

Als der erste Sonic the Hedgehog-Trailer veröffentlicht wurde, war das Publikum skeptisch, dass der Film dem Franchise oder der Figur gerecht werden würde, insbesondere aufgrund von Sonics ursprünglichem, schrecklichem Mensch-Monster-Design. Aber das Studio überarbeitete und gestaltete Sonic neu, damit es mehr wie im Videospiel aussieht, und der Film lief sehr gut. Tatsächlich war es ein harter, rekordverdächtiger Wettbewerb mit einem anderen beliebten Videospielfilm, Detective Pikachu.

#SonicMovie is back in select theatres in the US and Canada for a limited time! https://t.co/Vz5NGjdkwq pic.twitter.com/qIiWAe4imh — Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) August 21, 2020

Ein Teil des Erfolgs des Films war auf Nostalgie und die Popularität des Charakters zurückzuführen, aber das Studio machte auch seine Hausaufgaben und präsentierte einen Sonic, der vertraut und sympathisch war. Paramount sorgte auch dafür, dass viele Easter-Eggs und Hinweise auf das Videospiel-Franchise, das die Leute kennen und lieben, eingefügt wurden. Das Ende des Film deutete auf eine Fortsetzung hin. Kurz darauf gab der Regisseur bekannt, dass ein zweiter Teil von Sonic the Hedgehog in Entwicklung ist und 2022 veröffentlicht wird.

Sonic the Hedgehog ist ab sofort auf Digital und Blu-ray erhältlich. In einigen österreichischen Kinos läuft der Film ebenfalls noch. Wer sich also Sonic auf der großen Leinwand anschauen möchte, der hat die Möglichkeit. Natürlich unter den strengen Maßnahmen aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie.