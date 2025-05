Verfilmung von Elden Ring offiziell angekündigt

Jetzt wollen die Souls-Spiele auch die Kinoleinwände erobern: Bandai Namco hat offiziell einen Film zu ihrem Riesenhit Elden Ring angekündigt. Dafür hat der japanische Publisher nun einen Deal mit dem Filmstudio A24 abgeschlossen. Regisseur wird laut der Aussendung Alex Garland, der zuvor für A24 beispielsweise den Sci-Fi-Thriller Ex Machina oder den letztjährigen Civil War gedreht hat. George R. R. Martin, der an der Hintergrundgeschichte von Elden Ring beteiligt war, soll für die Filmumsetzung als Produzent herhalten (via Deadline).

Für Alex Garland sind Videospiele übrigens kein Neuland. Bevor er mit seiner Filmkarriere voll durchstartete, schrieb er für Entwickler Ninja Theory das Skript für den Reboot von Devil May Cry auf PS3 und Xbox 360, aber auch die Story für Enslaved: Odyssey to the West. A24 wiederum dürfte Gefallen an der Gaming-Welt gefunden haben. Kürzlich kündigte das Studio nämlich auch einen Film zu Hideo Kojima’s Death Stranding an.

Worum geht’s in Elden Ring?

Elden Ring hat 2022 eingeschlagen wie eine Bombe und bei Entwickler FromSoftware alle Verkaufsrekorde geschlagen. Denn Dark Souls hatte zwar eine eingeschworene Fanbase, aber mit rund 30 Millionen verkauften Einheiten hat der spirituelle Nachfolger Elden Ring die vorherigen Ableger allesamt überflügelt. Für den 30. Mai dieses Jahres ist ein Multiplayer-Spin-off namens Elden Ring: Nightreign geplant.

Das Setting des Fantasy-Rollenspiels sind die sogenannten Zwischenlanden, die durch den Zerfall des Elden Rings ins pure Chaos gestürzt sind. Der Game-of-Thrones-Erfinder George R. R. Martin hat die Lore entwickelt – doch tatsächlich ist Elden Ring alles andere als ein Fantasyroman. In den Souls-Spielen von FromSoftware ergibt sich die Story nämlich lediglich aus Fragmenten in der post-apokalyptischen Horror-Fantasy-Welt und aus kleinen Hinweisen in Item-Beschreibungen. Details zur Story im Film gibt es bisher nicht. Auch ein konkretes Release-Datum steht aus.