Elden Ring: FromSoftware veröffentlicht aktuelle Verkaufszahlen

FromSoftware, der Entwickler von Elden Ring, hat kürzlich bekannt gegeben, dass das Action-Rollenspiel über 28 Millionen Mal verkauft wurde. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 hat der Titel bereits den viel gelobten DLC Shadow of the Erdtree erhalten, und ein weiteres Spiel in der Welt des Games wird bald folgen. Im Veröffentlichungsjahr erzielte Elden Ring beeindruckende Verkaufszahlen und erhielt zahlreiche bedeutende Auszeichnungen, darunter mehrere Preise für das Spiel des Jahres. Im Juni 2024 erschien die heiß erwartete Erweiterung Shadow of the Erdtree, die von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurde. Diese Erweiterung trug dazu bei, die Verkäufe des Hauptspiels weiter zu steigern und das Interesse der Spieler an diesem Fantasy-Titel neu zu entfachen.

Bei den Game Awards 2024 stellte FromSoftware ein weiteres Spiel aus dem Elden-Ring-Universum vor – ein Spin-off namens Elden Ring: Nightreign, was die Begeisterung der Fans weiter anheizte. Zeitgleich präsentierte das japanische Studio auch die aktuellen Verkaufszahlen des Originalspiels, was dessen anhaltende Beliebtheit unterstreicht. Am 13. Dezember teilte FromSoftware mit, dass sich das Spiel bis September 2024 insgesamt 28,6 Millionen Einheiten verkauft hat. Diese Information folgt auf eine frühere Ankündigung des Studios, die besagte, dass Sekiro: Shadows: Die Twice bis 2022 25 Millionen Exemplare** abgesetzt hatte. Das bedeutet, dass Elden Ring nach dem Erfolg des DLCs Shadow of the Erdtree in nur etwa drei Monaten 3,6 Millionen Exemplare mehr verkauft hat.

Elden Ring ist ein riesengroßer Erfolg für FromSoftware

Der enorme Erfolg des DLCs führte auch dazu, dass Elden Ring bei den Game Awards 2024 in mehreren Kategorien nominiert wurde, darunter auch für die Kategorie „Spiel des Jahres“, die bisher für Erweiterungen oder Zusatzinhalte nicht in Betracht gezogen wurde. Die aktualisierten Verkaufszahlen verdeutlichen, dass das Interesse an Elden Ring auch mehr als zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung weiterhin hoch ist. FromSoftware kann mit noch stärkerem Zuspruch rechnen, da die Fans gespannt auf Nightreign warten, das erste Elden-Ring-Projekt, das nicht von Studiochef Hidetaka Miyazaki geleitet wird. Stattdessen übernimmt Regisseur Junya Ishizaki die Verantwortung für das für 2025 geplante Spin-off, was darauf hindeutet, dass die Fans möglicherweise einen neuen Ansatz für die Serie erleben werden.

Bekanntlich wird sich Elden Ring: Nightreign vor allem durch den Koop-Modus von seinen Vorgängern unterscheiden. Ishizaki betonte auch, dass Nightreign nicht mit Live-Service-Spielen wie Suicide Squad: Kill the Justice League verglichen werden kann, obwohl es ein Online-Multiplayer-Titel ist. Während die Erwartungshaltung seit der großen Enthüllung steigt, bleibt abzuwarten, ob die neue Interpretation der Welt an den Erfolg der früheren FromSoftware-Titel anknüpfen kann.

