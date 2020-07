Sonic The Hedgehog 2 soll 2022 in die Kinos kommen

Sonic the Hedgehog - Film

Anfang des Jahres rollte der Film zu Segas erfolgreichem Game Sonic The Hedgehog in die Kinos und war nach anfänglichem Shit-Storm aufgrund von Sonics Aussehen, dann doch sehr erfolgreich. Aufgrund von COVID-19 ist die Filmindustrie weitgehend geschlossen, aber der Virus wird eines Tages verschwinden oder besiegt werden, sodass noch ausstehende Geschäfte abgeschlossen werden können um die Fortsetzung, Sonic The Hedgehog 2, in die Produktion schicken zu können.

Es wurde zuvor berichtet, dass eine Fortsetzung von Paramount Pictures offiziell bestätigt wurde. Wie über Variety berichtet, hat der Film jetzt ein offizielles Erscheinungsdatum, das in knapp zwei Jahren angesetzt ist. Derzeit gibt es keine Details zur Handlung oder über die Besetzung.

Sonic the Hedgehog 2 wird am 8. April 2020 in die Kinos kommen. Hoffen wir, dass diesmal keine mehrmonatige Verzögerung bevor steht wie im ersten Film. Der Originalfilm ist ab sofort in den Heimmedien sowie in allen wichtigen VoD-Diensten verfügbar.