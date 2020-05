Sonic The Hedgehog: Kinofilm Nummer 2 ist offiziell bestätigt

Sonic the Hedgehog - (C) Paramout Pictures

Vorherigen Monat sagte uns Jeff Fowler noch, dass er „gerne einen zweiten Teil“ machen würde, nun bestätigt er es auf Twitter. Sonic The Hedgehog 2 ist real und wird in die Kinos kommen. Nachdem der ersten Teil in nur 10 Tagen über 210 Millionen US-Dollar einspielte, war das ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis sich die Paramount Pictures dazu entschließen.

Sonic The Hedgehog 2: Zweiter Kinofilm bestätigt

Paramount Pictures und Sega Sammy haben exklusiv mit Variety die Entwicklung einer Fortsetzung der Live-Action-Familienkomödie angekündigt, die offiziell im Gange ist. Jeff Fowler wird erneut Regie führen und Pat Casey und Josh Miller werden das Drehbuch schreiben. Da sich der Film noch in der Entwicklungsphase befindet, wurden noch keine Casting-Entscheidungen getroffen. Doch einige Darsteller aus dem ersten Teil werden wir sicherlich wieder sehen, vor allem Jim Carrey als Gegenspieler von Sonic, Dr. „Eggman“ Robotik. Bestätigt ist der Cast aber noch nicht, weil die Castings noch nicht gestartet wurden.

Advertisment

} ?>

Der Regisseur konnte seine Freude natürlich nicht für sich behalten und teilte die frohe Botschaft auf Twitter:

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C — Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020

Hinweise auf Film Nummer 2 haben sich in den Post-Credits versteckt

Auch wenn wir euch nicht mit Spoilern volljagen möchten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt: das Ende hat bereits auf eine Fortsetzung hingedeutet. Das tolle an Teil 2: Wir werden noch mehr Charaktere aus der Welt von Sonic The Hedgehog von den beliebten Sega-Spielen sehen. Die Tatsache, dass es gelungen ist, Detective Pikachu bei den Einnahmen an den Kinokassen zu übertreffen, sollte Jeff Fowler und den Verantwortlichen von Paramount Pictures den Rücken stärken. Ein „starkes Comeback“ von Videospiel-Helden auf der Filmleinwand, wie wir finden.

Sonic The Hedgehog (Film) ist auf Blu-ray und digital ab sofort erhältlich. Der Film wurde leider viel zu früh im Kino gestoppt! Aufgrund der weltweiten Covid-19-Maßnahmen war es untersagt die Kinos zu besuchen. Nicht nur in Österreich, sondern in vielen anderen Ländern der Welt.

Welche Erwartungen habt ihr für den zweiten Film mit dem blauen Igel von Sega in der Hauptrolle? Sagt es uns in den Kommentaren!