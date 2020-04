Sonic the Hedgehog: Wann startet der Film auf Amazon Prime?

Sonic the Hedgehog - Der Film

Sonic the Hedgehog war einer der Blockbuster-Filme im Februar, diesen Februar. Dann kam die Coronavirus-Pandemie und die Kinos wurden geschlossen. Der Film konnte in nur wenigen Wochen ein tolles Ergebnis einfahren und erhielt tolle Kritiken.

Am 31. März sollte der Sonic-Film bei Amazon Prime und anderen digitalen Distributoren verfügbar sein. So zumindest die weltweite Meldung. Doch im deutschsprachigen Raum funktioniert das noch immer nicht – andere Regionen schreiben zumindest nicht darüber. Wir haben bei Amazon und bei Paramount nachgefragt. Das Ergebnis ist aber ernüchternd.

Viele Mitarbeiter aus der Unterhaltungsbrache befinden sich aktuell in Home-Office, oder in Kurzarbeit. Hoffentlich konnten alle ihren Arbeitsplatz behalten, denn eine Anfrage an Paramout blieb bisher ergebnislos. Zumindest warten wir schon 4 Tage auf eine Rückmeldung, da der Sonic-Film nicht wie geplant am 31. März auf Amazon Prime verfügbar war.

Der Händler, Amazon Prime, kann aufgrund unserer Anfrage keine befriedigende Antwort geben. Der Film sei “vorbestellbar”, mit mehr Informationen seien die Mitarbeiter derzeit nicht ausgestattet worden.

In den Bonus-Szenen wird übrigens der Baby Sonic vor dem Redesign kurz gezeigt. Das Video haben wir für euch hier.

Wir halten euch am Laufenden, aber derzeit gibt es nicht mehr Infos über den Start im deutschsprachigen Raum von Sonic the Hedgehog in den digitalen Läden.