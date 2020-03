Sonic the Hedgehog-Film erhält eine frühe digitale Veröffentlichung

Sonic the Hedgehog - Der Film

Die anhaltende Coronavirus-Pandemie verursacht einige wichtige Ereignisse in der Unterhaltungsindustrie. Wenn es um Filme geht, wurden viele früher digital veröffentlicht als sonst, und das gilt jetzt auch für den Film Sonic the Hedgehog, der erst letzten Monat in den Kinos Premiere hatte.

Paramount hat bestätigt, dass Sonic the Hedgehog am 31. März seine digitale Veröffentlichung erhalten wird. Eine Veröffentlichung der physischen Heimmedien folgt am 19. Mai. Die Home-Media-Veröffentlichung von Sonic bietet einige spezielle Bonusfunktionen, die die Fans genießen können. Damit sieht man auch zusätzliches Material, dass im Kino noch nicht zu sehen war.

Viele Bonusinhalte für die digitale Version

In Bezug auf Bonusinhalte enthält die Home-Media-Version von Sonic the Hedgehog Kommentare von Regisseur Jeff Fowler und Sonic-Synchronsprecher Ben Schwartz. Es wird auch einen neuen animierten Kurzfilm mit dem Titel “In 80 Sekunden um die Welt” enthalten, der als “Sonics nächstes Abenteuer” angepriesen wird, sowie gelöschte Szenen, Patzer, das Musikvideo “Speed ​​Me Up”, eine Funktion, die Sonics Herkunft beschreibt, und ein Set Tour mit Ben Schwartz.

Die Home-Media-Version von Sonic the Hedgehog wird auch viele Inhalte enthalten, die Fans des Dr. Robotnik-Schauspielers Jim Carrey gefallen sollten. Dazu gehören ein Feature namens “For the Love of Sonic”, in dem Carrey und der Rest der Besetzung “diskutieren, was Sonic the Hedgehog für sie bedeutet”, und ein Feature, das Jim Carrey bei der Entwicklung seines Dr. Robotnik-Charakters zeigt. Diese besonderen Funktionen scheinen für Sonic-Fans aufregend zu sein, obwohl jeder Interessierte sicher sein möchte, dass sein digitaler Einzelhandel spezielle Funktionen unterstützt, da diese variieren.

Trotz Coronavirus: Ordentliche Einnahmen an der Abendkasse!

Im Gegensatz zu einigen anderen neueren Filmen konnte Sonic eine anständige Abendkasse haben, bevor die Coronavirus-Pandemie die Kinos auf der ganzen Welt schloss. Es hat zum Zeitpunkt dieses Schreibens über 300 Millionen US-Dollar eingespielt und Detective Pikachu für den Titel des Videospielfilms mit den höchsten Einnahmen an der US-Abendkasse geschlagen. Dieser Erfolg garantiert mehr oder weniger, dass eine Fortsetzung auf dem Weg ist, und es wird interessant sein zu sehen, ob sie die Dynamik des ersten Films fortsetzen kann.

Sonic the Hedgehog wird am 31. März digital verfügbar sein, eine physische Veröffentlichung folgt am 19. Mai.