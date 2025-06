Phasmophobia: Erfolgreicher Horrorschocker bekommt eigene Verfilmung

Gute Nachrichten für Horrorfans! Eine Verfilmung des beliebten Koop-Geisterjagdspiel Phasmophobia steht in den Startlöchern. Wie jetzt bekannt wurde, arbeiten die beiden renommierten Horrorfilmstudios Blumhouse Productions (Five Nights at Freddy’s, Get Out) und Atomic Monster (The Conjuring, Annabelle) gemeinsam an einer Filmadaption des erfolgreichen Spiels. Auch das Entwicklerstudio Kinetic Games ist aktiv an der Produktion beteiligt.

Vom Indie-Hit zum Kinofilm

Seit dem überraschenden Steam-Erfolg von Phasmophobia im Jahr 2020 hat das Spiel eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die nun angekündigte Verfilmung dürfte daher auf reges Interesse stoßen. Daniel Knight, Gründer von Kinetic Games, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit.

Werbung

„Wir hätten uns nie vorstellen können, welche Höhen dieses Spiel erreichen würde, als es vor fünf Jahren veröffentlicht wurde. Wir sind unserer großartigen Community für den anhaltenden Einfluss von Phasmophobia im Gaming-Bereich und darüber hinaus sehr dankbar.“

Phasmophobia war auch 2023 in den Top 100 Steam-Titeln des Jahres vertreten!

Was wir bisher wissen

Konkrete Details zur Handlung, Besetzung oder zum Erscheinungstermin gibt es derzeit noch nicht. Basierend auf dem Spielkonzept darf man jedoch ein spannungsgeladenes Horrorerlebnis erwarten.

Vier Geisterjäger im Einsatz . Im Spiel untersuchen Teams paranormale Aktivitäten in verlassenen Häusern, Sanatorien oder Schulen, stets mit begrenzter Ausrüstung und Nerven aus Stahl.

. Im Spiel untersuchen Teams paranormale Aktivitäten in verlassenen Häusern, Sanatorien oder Schulen, stets mit begrenzter Ausrüstung und Nerven aus Stahl. Found-Footage-Stil denkbar: Branchenkenner vermuten, dass der Film im Stil klassischer Found-Footage-Horrorfilme wie Paranormal Activity inszeniert werden könnte, um die intensive Atmosphäre des Spiels einzufangen.

Auch im Spiel geht es weiter

Parallel zur Filmankündigung hat Kinetic Games ein großes Ingame-Update angekündigt. Das sogenannte „Chronicle“-Update, das noch im Juni 2025 erscheinen soll, überarbeitet das Levelsystem sowie die Belohnungsmechanik des Spiels grundlegend. Weitere Updates, darunter eine neue Karte und die Überarbeitung des Grafton Farmhouse, sind bereits in Planung.

Ein Veröffentlichungstermin für den Phasmophobia-Film steht noch aus, doch mit Blumhouse und Atomic Monster stehen zwei erfahrene Horror-Studios hinter dem Projekt. Fans des Spiels dürfen sich also auf eine atmosphärisch dichte Kinoadaption freuen. Vorausgesetzt, die Umsetzung bleibt dem Kern des Spiels treu: subtiler Grusel, kooperative Spannung und das ungewisse Gefühl, nie wirklich allein zu sein.

Hier geht es zu mehr Horror News!