Hopetown: Das nächste große Rollenspiel der Disco-Elysium Entwickler

Nachdem das gefeierte Indie-Rollenspiel Disco Elysium 2019 bei den Game Awards als bestes Rollenspiel ausgezeichnet wurde, arbeitet das neu gegründete Team von Longdue Games nun an einem neuen, ehrgeizigen Projekt. In Hopetown, schlüpfen Spieler in die Rolle eines Skandalreporters, der in einer vom Bergbau geprägten Stadt lebt. Nach einem mysteriösen Vorfall, der mehrere Todesopfer forderte und die Minen lahmlegte, liegt es am Spieler, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Besonders spannend ist das innovative „Psychogeographie“-System, das Emotionen, Erinnerungen und Gespräche nutzt, um Umgebung und Beziehungen dynamisch zu verändern

Kickstarter-Kampagne übertrifft Erwartungen

Longdue Games wurde von ehemaligen Mitgliedern des Disco Elysium-Teams gegründet, allen voran Piotr Sobolewski, der an den Kernsystemen des Originals mitarbeitete. Auch Martin Luiga, Gründungsmitglied der ZA/UM Cultural Association, und Lenval Brown, die markante Erzählerstimme aus Disco Elysium, sind mit an Bord.

Im März 2025 startete die Kickstarter-Kampagne zu Hopetown und erreichte ihr Finanzierungsziel von knapp 30 Tausend Euro innerhalb weniger Stunden. Mittlerweile wurden schon 136 Tausend Euro für die Finanzierung des Spiels eingenommen. Unterstützer können sich auf exklusive Belohnungen freuen, darunter Klassiker wie diverse Special Editions, handgezeichnete Portraits und wer die maximale Spende von circa Fünftausend Pfund hinlegt bekommt sogar eine Einladung zur Launch-Party in London.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aktuell wird aber Dezember 2028 als Platzhalter geführt. Wahrscheinlich wird Hopetwon ,wie sein spiritueller Vorgänger, auch für die jetzige Konsolengeneration, als auch PC erscheinen.

Hier geht es zur Kickstarter-Kampagne zu Hopetown!

Kontroversen und offene Fragen

Trotz der Euphorie gibt es auch Kritikpunkte. Die Abwesenheit wichtiger Originalentwickler wirft Fragen auf, ob Hopetown wirklich als „spiritueller Nachfolger“ gelten kann. Hinzu kommen rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Longdue Games und anderen ehemaligen ZA/UM-Mitgliedern. Außerdem gibt es in der Fan-Community Bedenken wegen des möglichen Einsatzes von generativer KI bei der Entwicklung, ein Thema das die Gaming-Welt derzeit stark polarisiert.

Vielversprechendes, aber riskantes Projekt

Hopetown hat sich schon jetzt als eines der meistbeachteten kommenden narrativen Rollenspiele positioniert. Ob es die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, die Kombination aus innovativen Mechaniken, einem starken Storyfokus und der Legacy von Disco Elysium macht dieses Spiel zu einem der spannendsten Titel am Indie-Horizont.

