20 Jahre später: Warum New Super Mario Bros. so wichtig war

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Vor genau 20 Jahren erschien New Super Mario Bros.. Für Nintendo war es nur ein Super Mario Videospieltitel, aber für die Fans war es viel mehr. Denn es war die Rückkehr zu Super Mario 2D Abenteuern, welche aufgrund von der Dominanz von 3D Titeln beinahe in Vergessenheit geriet. Heute gehört es zu einem der prägendsten Videospiele von Nintendo und 2D Abenteuer sind nicht mehr wegzudenken.

Wie lange hat es zur Rückkehr von Super Mario 2D Abenteuern gedauert?

Das Jump-’n’-Run erschien am 15.0.2006 für den Nintendo DS und war eine Rückkehr der klassischen Super Mario 2D Formel. Denn man hat bis dahin 14 lange Jahre lang kein neues 2D Super Mario Abenteuer mehr erleben können. Auch wenn 1995 Super Mario World 2: Yoshi’s Island im Titel als Super Mario Spiel deklariert wurde, war es keines. Es war die Geburt der Yoshi Videospielreihe und wurde aus marketingtechnischen Gründen so genannt.

So gilt Super Mario Land 2: 6 Golden Coins auf dem GameBoy als das letzte echte Super Mario 2D Abenteuer. Es erschien im Jahr 1992. Ab dann folgten nur noch 3D Abenteuer: Super Mario 64 und Super Mario Sunshine, in welchen Super Mario der Hauptcharakter war. Aus diesem Grund war New Super Mario Bros.. für die Fans ein lang erwartetes Comeback von Super Mario und seinen Side-Scroll Abenteuern.

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So new war New Super Mario Bros.

New Super Mario Bros. war für einen Super Mario 2D Titel sehr besonders. Es kombinierte nämlich klassische und moderne Ideen miteinander. So wurden auch manche Techniken aus den 3D-Titeln auch eingebaut. Beispielsweise Bodenstampfen, Wandsprünge und sogar Dreifachsprünge. Aber auch eigene Neuerungen wie der riesige Mega-Pilz kamen hinzu. Mit diesem Pilz konnte Super Mario fast den ganzen Bildschirm füllen und alles was ihm in den Weg kam wegrammen. Gleichzeitig gab es zudem das Gegenteil als Power-Up: der Mini-Pilz. Mit diesem konnte Super Mario schrumpfen und konnte so neue Bereiche erreichen. Kein 2D Super Mario Abenteuer war so dynamisch wie dieses.

Die New Super Mario Bros. Reihe

Aber nicht nur die neuen Inhalte von New Super Mario Bros. waren interessant. Auch die Verkaufszahlen überraschte Nintendo. So hat sich New Super Mario Bros. weltweit rund 30,8 Millionen Mal verkauft und ist damit das meistverkaufte Nintendo DS Videospiel jemals. Nicht einmal Nintendogs und Verkaufsgarant Mario Kart DS konnten da mithalten. Aus diesem Grund wurde aus dem einen Titel eine ganze Videospielreihe. Es folgten New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros Wii U. Nicht zu vergessen, dass des davon auch eine Deluxe Version gab und im Year of Luigi New Super Luigi U daraus resultierte.

Was kam danach?

Wie alle guten Dinge, kam auch diese Reihe zu einem Ende. Die Super Mario 2D Formel hat sich heute abermals verändert. Das aktuelle Super Mario 2D Abenteuer ist Super Mario Bros. Wonder, welches im Jahr 2023 auf der Nintendo Switch erschien und erst kürzlich ein Add-On namens Gemeinsam im Bellabel-Park bekommen hat. Nintendo wird Dank New Super Mario Bros. nie wieder Super Mario 2D Abenteuer vernachlässigen.

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Quellen: nintendolife.org, reddit.org, wikipedia.org