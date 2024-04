Dementium: The Ward kommt auf die PlayStation

Der Survival-Horror-Klassiker Dementium: The Ward kommt am 19. April für PS4 und PS5 auf die stationären Konsolen. Das von Renegade Kid entwickelte Spiel erschien ursprünglich 2007 für den Nintendo DS und wurde 2015 für den 3DS umgesetzt. Während das Spiel bei seiner Erstveröffentlichung insgesamt gemischte Kritiken erhielt, hat es mittlerweile Kultstatus erlangt und gilt vielen als unterschätzt.

Im Oktober 2023 kam Dementium: The Ward für die Nintendo Switch heraus. Das Spiel hat viele Leute wieder an den Horrorklassiker erinnert. Es ist von Renegade Kid und wird aus der Ich-Perspektive erzählt. William Redmoor ist ein Amnesiekranker, der aus einer Psychiatrie fliehen will. Auf dem Weg dorthin muss man Monster und Rätsel überwinden. Die Atmosphäre und Beleuchtung sorgen für ein gruseliges Erlebnis.

Atooi, der aktuelle Lizenzinhaber und Publisher der Switch-Version des Spiels, hat angekündigt, dass der Survival-Horror-Klassiker Dementium: The Ward am 19. April für PlayStation 4 und PS5 erscheinen wird, eine Version, die mit der für Nintendo Switch identisch zu sein scheint. Das Spiel wurde von Grund auf für größere Bildschirme entwickelt und bietet sowohl einen HD-Modus mit einer Auflösung von 1080P bei 60FPS als auch einen Retro-Modus, der wie bei der Switch-Version einen 3DS-Bildschirm mit 240P emuliert.

PlayStation-Version von Dementium: The Ward angekündigt

Dementium: The Ward ist eines von vielen Spielen, die von Konamis kultiger Survival-Horror-Serie Silent Hill inspiriert sind, und wurde ursprünglich als Silent-Hill-Spiel konzipiert. Als solches könnte es sich für Fans der Serie vertraut und gemütlich anfühlen. Und obwohl es bei seiner ersten Veröffentlichung nicht viel Aufmerksamkeit auf sich zog, war Dementium: The Ward so erfolgreich, dass es 2007 eine Fortsetzung erhielt. Viele Fans hoffen, dass Atooi eines Tages auch eine Portierung und ein Remaster von Dementium 2 veröffentlichen wird.

Die Switch-Version von Dementium: The Ward erschien im Oktober 2023 und musste sich in der Halloween-Saison mit einer Vielzahl anderer Horrorspiele messen. Vor allem Alan Wake 2, die lang erwartete Fortsetzung, die zahlreiche wichtige Spielepreise gewonnen hat, wurde auf mehreren Plattformen veröffentlicht. Möglicherweise ist Dementium: The Ward also in der Masse untergegangen, aber es bleibt zu hoffen, dass das unterschätzte Survival-Horrorspiel mit dem PS4/PS5-Launch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.

Worum geht es im Spiel?

Dementium: The Ward ist ein Survival-Horror-Ego-Shooter-Spiel, das vom amerikanischen Entwicklerstudio Renegade Kid für den Nintendo DS entwickelt wurde. Es wurde erstmals in Nordamerika am 31. Oktober 2007 veröffentlicht und von Gamecock Media Group herausgegeben. Später erhielt Renegade Kid die Rechte zurück, und eine verbesserte Version des Spiels wurde unter dem Titel Dementium Remastered für den Nintendo 3DS angekündigt. Diese remasterte Version erschien in Nordamerika am 3. Dezember 2015 und in Europa am 11. Februar 2016.

In Dementium: The Ward übernimmt der Spieler die Rolle von William Redmoor, einem Mann mit Amnesie, der sich durch die Räume und Flure eines verlassenen Krankenhauses namens Redmoor Hospital kämpfen muss, um den Ausgang zu finden und der Einrichtung zu entkommen. Das Spiel verwendet eine Ego-Perspektive. Um im Spiel voranzukommen, muss der Spieler Rätsel lösen und Monster besiegen. Zu Beginn hat William nur Zugriff auf einen Schlagstock, den er zur Verteidigung gegen Feinde verwenden kann, sowie eine Taschenlampe. Im Laufe des Spiels findet er weitere Waffen wie einen Revolver.