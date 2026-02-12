Nintendo Classics: Kann man bald auch Wii- und DS-Titel auf der Switch 2 spielen?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Ein Leaker befeuert nicht nur Gerüchte, sondern es gibt auch Hinweise wie ein Patent vom letzten Jahr für den DS, als auch eine Seite für der Wii Remote für die Switch 2. Zudem soll auch Sega CD dem Angebot der Emulatoren bei Nintendo Classics folgen.

Nintendo Classics

Nintendo hat zum Glück neben der Abwärtskompatibilität ihrer Konsolen auch seit der Wii viele Spiele ihrer klassischen Konsolen noch einmal aufleben lassen. Diese Tradition wurde bis zur heuten Nintendo Switch 2 fortgesetzt. Der letzte Emulator war der GameCube und der nächste wird der Virtual Boy sein. Allerdings fehlen damit noch zwei ihrer letzten und sehr beliebten Konsolen: der DS und die Wii.

Zubehör benötigt

Während ältere Konsolen problemlos auf den modernen Konsolen funktionieren, gibt es Tücken. Denn der DS benötigt einen zweiten Bildschirm und die Wii bewegungssensitive Controller. Aus diesem Grund wurden bisherige Portierungen von der Wii stark überarbeitet und als Remaster herausgebracht. Zuletzt haben wir das bei Super Mario Galaxy erlebt.

Der Virtual Boy kam zurück

Der Umstand, dass Zubehör zum Spielen benötigt wird, ist aber für Nintendo kein Hindernis. Denn der Virtual Boy wird hierfür ein eigenes Zubehör bekommen. Deshalb dürfte es keine Überraschung sein, dass man auf einer Nintendo Seite tatsächlich eine für die Switch 2 gemachte Wii-Remote entdecken konnte. Damit dürften sich sämtliche Gerüchte zu einem Wii Emulator auf der Switch 2 bestätigt sehen.

Sega CD

Eine Leaker hat Antworten auf alle Fragen. Für den DS soll es einen zusätzlichen Bildschirm geben. Für die Wii eine neue Wii-Remote samt Nunchuk, welche ohne Sensorleiste funktioniert. Er geht sogar noch weiter und meint, dass nicht nur die Wii und der DS, sondern auch Sega CD bald auf der Nintendo Switch 2 spielbar sein soll.

Alles ist möglich

Da man alte Controller der Konsolen welche emuliert werden, sowie das Virtual Boy Zubehör bei Nintendo kaufen kann, weiß man, dass ein zweiter Bildschirm für den DS recht kostspielig sein dürfte. Auch da hat der Leaker eine Antwort, denn es könnte die Möglichkeit geben ohne zweiten Bildschirm spielen zu können. Womöglich kann man die Bildschirme per Knopfdruck Switchen oder hat ein Bild im Bild. Allerdings könnte auch der Bildschirm der ersten Nintendo Switch dafür verwendet werden. Dies sei so zumindest mal ein Thema bei Nintendo gewesen. Wann das passiert, das weiß er nicht. Also könnten die Emulatoren wenn, dann auch erst in der fernen Zukunft passieren.

Die Wii-Remote für die Switch 2 dürfte ein eindeutiger Hinweis sein, dass diese Gerüchte stimmen. Tatsächlich gab es letztes Jahr ein eingereichtes Patent, bei welchem man den Dual-Screen des DS entweder mit Bild im Bild oder dem Wechsel der beiden Bildschirme darstellen kann.

Quelle: x.com via Shpeshal_Nick

