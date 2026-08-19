Fan bastelt Wii Remotes an seine Nintendo Switch 2

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Ein Fan hat sich die Mühe gemacht zwei Wii Remotes an die Nintendo Switch 2 zu koppeln. Dabei hat er nicht nur am richtigen Button-Layout gefeilt, sondern diese auch wie die Joy-Con 2 magnetisch an die Switch 2 Konsole befestigt und das Resultat dann demonstriert.

Legendäre Wii Remotes

Jeder der Nintendo Wii gespielt hat, vermisst die legendären Wii Remotes. Sie kamen mit der Nintendo Wii und waren sogar noch mit der Wii U kompatibel. Seit der Nintendo Switch mussten die Wii Remotes den Joy-Cons weichen. Und während die Joy-Cons der ersten Switch auch noch mit der Switch 2 kompatibel sind, bleiben die inkompatiblen Wii Remotes für viele eine besondere Erinnerung glorreicher Nintendo Wii Tage.

Nintendo Switch 2 Remotes

Allerdings nicht für einen Fan. Dieser hat seine beeindruckende Idee in die Realität verwandelt. Er hat es geschafft seine Wii-Remotes in einen funktionsfähigen Hybrid-Controller umzubauen, welcher die Form und das Handling der Wii-Remote behält, aber gleichzeitig die aktuelle Technik der Joy-Con 2 verwendet. Es mag zwar ungewöhnlich aussehen, erfüllt aber tatsächlich alle Zwecke. Der modifizierte Controller lässt sich sogar magnetisch an die Switch 2 befestigen.

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Keine leichte Aufgabe

Eine besondere Herausforderung waren die unterschiedlichen Button-Layouts beider Controller. So musste er diese manuell anpassen und neu zuordnen. Das Zusammensetzen war ebenfalls eine weitere Hürde. Getestet hat er seine speziellen Controller mit den Wii-ähnlichsten Titeln: Super Mario Galaxy und Nintendo Switch Sports – dem Nintendo Wii Sports Nachfolger.

Die Evolution der letzten Nintendo Controller

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Joy-Cons mit ihrer Bewegungssteuerung ihre Inspiration von den Wii Remotes haben. Natürlich hat Nintendo mittlerweile weitergedacht und den Joy-Cons eine kleinere Form gegeben. Zu den Joy-Con 2 wurde dann noch ein Mausmodus hinzugefügt, welcher nicht nur in den Spielen, sondern auch im HOME-Menü und dem Nintendo eShop verwendet werden kann.

Womöglich könnte sich Nintendo eines Tages inspirieren lassen und eine eigene Wii Remote ähnlich den anderen klassischen Controllern herausbringen. Schließlich gibt es schon für die Switch 1 und 2 vom NES bis zum GameCube eine neue funktionierende Version der klassischen Controller. Der Reihenfolge nach käme schließlich auch die Wii Remote als nächstes. Und außerdem steht auch schon Switch Sports Resort in den Startlöchern.

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Quelle: youtube.com via KOUZEX