Nintendo bringt zwei gecancelte Spiele nach 30 Jahren doch noch heraus

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo erweitert die Nintendo Classic Angebot in der Virtual Boy-Bibliothek um 2 ganz besondere Titel: D-Hopper und Zero Racers. Beide Videospieltitel sind ursprünglich für die Virtual Boy Konsole entwickelt worden – sind aber aufgrund des Scheiterns der Konsole nie veröffentlicht worden. Nun, 30 Jahre später, werden beide Titel zum ersten Mal im Nintendo Switch Online Erweiterungspaket erscheinen.

D-Hopper

D-Hopper wurde ursprünglich mit dem Namen Dragon Hopper angekündigt und gehört zu den bekanntesten nicht erschienenen Nintendo Titeln. Es wurde damals in zahlreichen Magazinen vorgestellt und wurde dann leider nie releast. Man schlüpft in die Rolle des jungen Drachenprinzen Dorin, der Elementargeister und Feen retten muss. Entwickelt wurde der Titel von Intelligent Systems.

Zero Racers

Unter F-Zero Fans ist Zero Racers sehr bekannt. Ein futuristisches Rennspiel, welches damals den Arbeitstitel G-Zero hatte. Das damals fast fertiggestellte Videospiel hätte eines der technisch anspruchsvolleren Titel für den Virtual Boy werden sollen. Leider wurde auch dieser Titel nie vollendet, gar veröffentlicht. Was als Spin-Off der F-Zero Reihe besonders dessen Fans sehr getroffen hatte.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Virtual Boy Update

Zudem kommt ein Update womit die Virtual Boy Titel erstmals in anderen Farben spielbar sein werden. Um die Farbpalette zu wechseln müssen nur der rechte Controllstick, sowie gleichzeitig die L- und R-Tasten gedrückt werden.

Nicht nur der Virtual Boy wird bedient

Aber nicht nur für den Virtual Boy gibt es neue, alte Titel bei Nintendo Classics. Super Mario Sunshine wird ebenfalls bald wieder erscheinen. Der Titel erschien damals auf dem GameCube und kam erstmals in der Sammlung Super Mario 3D All-Stars zurück. Nun aber bekommen online Abonnenten ebenfalls die Möglichkeit diesen Klassiker wiederzuerleben.

Mit der Veröffentlichung dieser beiden Klassiker, die damals keine werden konnten, erleben wir etwas, was wir nie erwartet hätten. Weder ein Revival des Virtual Boys, noch unveröffentlichte Videospieltitel für diesen. Aber offenbar hat Nintendo das Herz am richtigen Fleck und macht auch „deepest cuts“ für seine Fans. Beide Videospieltitel werden am 04.08.2026 erscheinen.

Werbung

Quelle: youtube.com via NintendoJP