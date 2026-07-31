Nintendo Classics: Super Mario Sunshine erscheint!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo Classics wird den GameCube-Katalog des Nintendo Switch Online Erweiterungspaketes bald erweitern. Und zwar mit dem meistgewünschten Klassiker: Super Mario Sunshine. Es ist das erste Mal das der Klassiker seit der Super Mario 3D All-Stars Sammlung spielbar ist.

Ein großer Titel!

Nintendo hat schon lange angekündigt, dass einer der nächsten GameCube-Titel Super Mario Sunshine sein wird. Der Titel ist im Jahr 2002 erschienen und war erst wieder mit der Videospielsammlung Super Mario 3D All-Stars wieder Da das Angebot der Videospielsammlung physisch, als auch digital zeitlich limitiert gewesen war, ist es nun sehr willkommen, dass sich dieses 3D Super Mario Abenteuer in der Riege der spielbaren Klassiker wieder einfügt. Super Mario Sunshine wird am 13.08.2026 beim Erweiterungspaket von Nintendo Classics für die Switch 2 wieder erscheinen!

Super Mario Sunshine

In Super Mario Sunshine macht Mario auf der tropischen Insel Delfino Urlaub. Mithilfe des Wasserstrahl-Rucksacks F.L.U.D.D. kann Mario ganz neue Moves ausführen. Er muss die mysteriösen Vorfälle auf der Insel aufklären, da der Verdacht für diese verantwortlich zu sein, auf ihn gefallen war. Der Titel kam damals früher als geplant heraus, da der GameCube damals die erste Nintendo Konsole war, welche ohne Super Mario Titel veröffentlicht worden war. Die verkürzte Entwicklungszeit merkt man dem Titel leider teilweise an. Dennoch ist das Abenteuer wert bestritten zu werden und auch der Soundtrack muss gehört werden – er gehört zu den beliebtesten Super Mario Soundtracks.

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Nicht nur der GameCube

Aber nicht nur die GameCube-Bibliothek wird erweitert – auch der Virtual Boy bekommt 2 überraschende Titel! Überraschend deshalb, weil diese Titel nie zuvor veröffentlicht worden sind. Zudem folgt ein Update, sodass die Farbpalette der Darstellung verändert werden kann.

Endlich wird nach einer längeren Wartezeit das GameCube-, als auch das Virtual Boy-Angebot erweitert. Eine Strategie, welche Nintendo beibehalten sollte. Es gibt noch genügend Titel die schlummern und von den Fans wieder erlebt werden wollen. Besonders die zeitlosen GameCube Klassiker sollten offensiver angegangen werden.

Quelle: youtube.com via NintendoJP