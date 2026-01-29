Nintendo Classics: Wurden die nächste GameCube Titel geleakt oder nicht?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das amerikanische Händler Walmart hat womöglich 2 GameCube Titel geleakt, welche bei Nintendo Classics erscheinen könnten. In einer Grafik, welche sich um den online Service von Nintendo dreht, sind in der Videospielsammlung, von welchen alle online zu spielen sind unter anderem auch Metroid Prime 2: Echoes und Pikmin 2 zu sehen. Allerdings hat Nintendo dies bereits dementiert. Ob das aber tatsächlich stimmt, das darf man bezweifeln.

Der Leak

Hier gleich die Grafik, welche Hoffnung auf Metroid Prime 2: Echoes und Pikmin 2 für den offiziellen GameCube Emulator der Nintendo Switch 2 macht.

Nintendo reagierte bereits

Nintendo hat sich heute eingeschaltet und eine Erklärung zu Walmarts „Leak“ abgegeben. So heißt es, dass Nintendo selbst dieses Bild von Nintendo Classics Titel dem Händler zur Verfügung gestellt hätte und dieses fälschlicherweise Videospieltitel enthielt, dessen Veröffentlichung derzeit nicht geplant sei. Das Bild sei entfernt worden und man entschuldige sich für die Verwirrung.

Was war der letzte GameCube Titel?

Der letzte GameCube Titel war Wario World. Ein Titel, welchen wohl niemand auf dem Schirm hatte. Deshalb kann man sich nie sicher sein, was Nintendo als nächsten macht. Metroid und Pikmin Titel klingen zwar schon sehr plausibel, da beide grad auf der Nintendo Switch 2 eine Fortsetzung bekommen. Aber Nintendo tickt da ganz anders und tut oftmals alles andere mit dem man rechnen würde. Wer hätte sich als nächster Emulator den geflopten Virtual Boy jemals vorstellen können?

Welche kommenden GameCube Titel wurden bereits offiziell bestätigt?

Eine ganze Reihe ist noch offen: Super Mario Sunshine, Pokémon Colosseum, sowie Pokémon XD: Gale of Darkness. Diese dürften als in den nächsten Monaten folgen.

Nintendo GameCube

Nintendo GameCube war eine Nintendo Konsole, welche 2001 in Japan und USA und 2002 bei uns erschienen war. Er war der Nachfolger des Nintendo 64 und ging mit Segas Dreamcast, der Sony Playstation 2 und der ersten Xbox von Microsoft in den Ring. Insgesamt hat sich die Konsole über 21 Millionen Mal verkauft. Nachfolger der Konsole war die Nintendo Wii, welche abwärtskompatibel war, sodass sie die kleinen GameCube Disks lesen konnte und oben in einem verschlossenen Fach sogar 4 Controller Ports versteckt hatte. Mit der Nintendo Switch 2 kam der GameCube Emulator für welchen seitdem immer wieder Videospielklassiker erscheinen.

Quelle: x.com via Wario64

