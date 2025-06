Nintendo Switch Online: Das erste Mario Strikers kommt für Switch 2

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Die Nintendo Switch 2 Konsole hat uns mit dem neuen Emulator des GameCubes positiv überrascht. Bei der Veröffentlichung der Konsole kam das (erweiterte) Nintendo Switch Online Angebot mit drei sehr beliebten GameCube Klassikern daher: F-Zero DX, SoulCalibur 2 und The Legend of Zelda: Windwaker. Die Auswahl mochte klein erscheinen, allerdings handelt es sich bei allen drei um sehr große Game Cube Titel. Umso überraschender ist, dass Nintendo jetzt schon mit Mario Smash Football (Mario Strikers) schon einen nachlegt. Weitere GameCube Titel sind bereits bestätigt worden.

Der Trailer

Hier der Trailer mit welchem der nächste GameCube Klassiker angekündigt wurde:

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Das erste Mario Strikers hieß bei uns anders

Bei uns ist der Titel als Mario Smash Football bekannt, während er sonst unter Mario Strikers bekannt war. Veröffentlicht wurde der Titel im Jahr 2005 in Europa, dann in den USA und Kanada. Erst im Jahr 2006 folgte Japan und danach Australien. Nintendo wusste genau in welcher Gegend der Ball am liebsten gespielt wird. Wie bei Super Mario Sportarten handelt es sich um eine eigene Interpretation von Fußball im Pilzkönigreich. So gibt umfasst ein Team 5 Spieler und es gibt kein Aus an den Seiten. In Mario Kart Manier kann man mit Bananenschalen, Schildkrötenpanzern, Bomb-ombs und sogar Kettenhunden die gegnerische Mannschaft angreifen. Auch zählen bei einem Super Strike Schuss ein Tor doppelt. Besonders der Mehrspielermodus hat es den Fans angetan. Der Titel war der Beginn der Mario Strikers Reihe, dessen letzter Teil auf der Nintendo Switch erschienen ist.

Welche GameCube Titel werden folgen?

Nintendo hat bereits bestätigt, dass Chibi-Robo, Fire Emblem: Path of Radiance, Luigi’s Mansion, Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Gale of Darkness und Super Mario Sunshine folgen werden. Wann genau ist nicht bekannt, aber dem aktuellen Muster nach, sollte der nächste GameCube Klassiker einen Monat später scheinen.

GameCube Controller

Wer noch mehr Nostalgie in die Gegenwart holen möchte, der kann sich einen GameCube Controller für die Nintendo Switch 2 im MyNintendo Store holen. Es ist aber nicht zwingend notwendig, da die Steuerung der Joy-Cons bzw. Switch 2 Pro Controller nach eigenem Bedürfnissen konfiguriert werden kann, aber der originale lila Controller ist nice to have.

Werbung

Quelle: youtube.com via NintendoAmerica