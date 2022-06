Mario Strikers: Battle League Football (Switch) – Game Review

Mario Strikers: Battle League Football ist ein spaßiges Fußball- und Arcade-Videospiel. Es wurde von Next Level Games entwickelt und wurde am 10. Juni 2022 von Nintendo veröffentlicht. Wir haben für euch herausgefunden, ob man sich Fußballfieber schon diesem Sommer, also noch vor der Fußball-WM 2022, welche heuer erst gegen Ende des Jahres stattfinden wird, holen kann.

Super Mario’s Fußballkarriere

Mario Strikers: Battle League Football ist der dritte Teil, der sportlichen Mario Strikers Serie, welche neben Mario Baseball, Mario Golf, Mario Kart, Mario Tennis und Mario und Sonic bei den olympischen Spielen zu Marios Lieblingssportarten zählt. Allerdings hat Mario den Fußball erst jetzt wieder entdeckt. Der letzte Teil der Reihe Mario Strikers Charged, welcher 2007 auf der Nintendo Wii erschienen ist, liegt schon 15 Jahre zurück. Der erste Teil der Reihe Super Mario Strikers kam 2005 auf dem Nintendo Gamecube heraus. Immerhin kommt das Comeback des Fußball-Titels rechtzeitig zum WM Jahr!

Pause von den Rennstrecken

In Mario Strikers: Battle League Football darf man sich natürlich keine realistische Fußballsimulation erwarten, sondern ein schwer von der Mario Kart Reihe inspirierter Sport Titel. Diese Inspiration spiegelt sich sehr in den Regeln und Items wieder. Aufgrund der kleinen Felder mit Banden und der geringen Anzahl von fünf der Spielern pro Team, wird hier eher Streetsoccer im Pilzkönigreich gespielt.

Unbedingt trainieren!

Statt sich sofort auf’s Spielfeld zu begeben, wird einem in Mario Strikers: Battle League Football sofort das Training nahe gelegt. Dieses zu machen ist auch zu empfehlen, denn Mario Strikers: Battle League Football wartet mit einer unglaublichen Vielfältigkeit an Techniken auf, welche alle erst erlernt und gemeistert werden müssen. Denn die einzelnen Techniken sind gar nicht so einfach. Auf Timing basierte Pässe sind zum Beispiel eher Gefühlssache und läßt sicht schwer beschreiben (ähnlich wie das Driften in Mario Kart 8 Deluxe). Deshalb ist es nicht weiter tragisch, wenn man nicht das ganze Training positiv absolviert und die fehlenden Techniken zu einem späteren Zeitpunkt nachholt.

The Hand of God

Wenn man dann nach dem Training in Mario Strikers: Battle League Football ein Match starten will, dann stellt man leider fest, dass die Spielerauswahl mit zehn Spielern sehr gering ausgefallen ist. Das ist sehr schade, denn pro Team werden bereits jeweils vier verschiedene Spieler auf dem Feld benötigt (Boom Boom ist auf beiden Seiten fixer Torwart). Hat man anschließend die Trikots und den Mix der beiden Hälften des Spielfelds bestimmt, dann merkt man schnell, dass es auf dem Feld weder Schiedsrichter noch Regeln gibt. Deshalb geht es entsprechend rau her: Gegner können niedergetacklet oder in den elektrischen Zaun an den Raendern geschubst werden, so dass diese ausgeknockt sind. Auch das Handspiel wird regelmäßig von Wario oder Bowser statt ihren Füßen genutzt.

Nintendo World Cup 2

So chaotisch das alles klingen mag, so viel Spaß macht Mario Strikers: Battle League Football auch. Schließlich können auch Waffen wie in Mario Kart eingesetzt werden. Von denen man alle auch von dort kennt. Die mit ihren Eigenschaften sehr unterschiedlichen Spieler können nach belieben durch’s Freispielennaufgerüstet werden. Mit einem Hyper-Schuss zahelen Tore sogar doppelt. Überhaupt erinnert dieses Gameplay an ein modernes Nintendo World Cup aus den NES-Zeiten.

Einzel-, Lokale und online Matches

Im Einzelspielermodus von Mario Strikers: Battle League Football können auch an verschiedenen Pokalturnieren mit unterschiedlichen Gegnereigenschaften teilgenommen werden. Lokal können bis zu acht Spieler können an einer Konsole den Fußballplatz unsicher machen. Online können bis zu 20 Nintendo Spieler einem eigenen oder bestehenden Club beitreten. Dabei können Trikots gestaltet, sowie Club-Chips designt werden. Mit den eigenen Ligen kann man sich bis an die weltweite Online-Rangliste nach oben kämpfen.

Anime-Stil

Die Grafiken von Mario Strikers: Battle League Football sind unglaublich gut geworden. Das fängt bei den Designs der Stadien an, geht mit den lustigen Animationen der Charaktere während des Matches weiter und muendet in den Zwischensequenzen im Anime-Stil der Hyper-Schüsse. Überhaupt muss oft gelacht werden, wenn Bowser ein Tor schießt und sich entsprechend freut oder Boom Boom sich darüber ärgert. Lediglich die Möglichkeit die Kamera einzustellen, wie beispielsweise auf’s Spielfeld zoomen zu können, wäre besonders im Handheld-Modus angenehmer beim Spielen gewesen.

Zum Schreien!

Die Soundauswahl ist in Mario Strikers: Battle League Football für einen Nintendo Titel mit Super Mario im Titel sehr überrasschend gewählt. Denn es geht mit einer virtuosen E-Gitarre rockig bis teilweise fast metalig zu (Powerchords, Whammy-Hebel und Wah-Pedal inklusive). Dabei kann man hin und wieder das eine oder andere bekannte Melodie aus anderen Nintendo Titeln erkennen. Die einzelnen Charaktere haben sogar jeweils ein eigenes Thema, welches man bei erzielten Toren hören kann. Auch alle Töne abseits der Musik tun was sie sollen: So bringt Bowser‘s überhebliches Lachen einen zum Lachen und Toads Schreie einen zum Schreien.

Fazit zu Mario Strikers: Battle League Football

Um Turniere in Mario Strikers: Battle League Football zu gewinnen, ist es nicht notwendig die umfangreichen Moeglichkeiten der Steuerung zu beherrschen, aber man hat einen Grund sich im Laufe des Spieles neue Techniken anzueignen und ein stärkere Gegner zu werden. Auch koennen die einzelnen Charaktere immer wieder verbessert werden. Die Stadien und die Charakterauswahl sollten mit dem einen oder anderen DLC unbedingt zunehmen. Auch die Einzelspieler-Modi koennten dabei etwas umfangreicher gestaltet werden. Ansonsten sorgt Mario Strikers: Battle League Football für ausgeglichene Matches, viele Lacher und ist damit ein fußballrundes Spiel geworden.

Review Wertung

8 SCORE Der Hattrick ist Mario mit dem dritten Fußball-Titel gelungen! Die WM kann kommen! Detail-Wertung Grafik 9 Sound 8 Gameplay 8 Motivation 7 Steuerung 9 Multiplayer 9

