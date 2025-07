Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nintendo hat viele Kultmarken, mehr als Super Mario, The Legend of Zelda oder Mario Kart, aber manche davon hat das Unternehmen scheinbar vergessen. Auf dem GameCube erschienen Spiele, die für viele Fans unvergesslich waren. Heute? Keine Spur davon auf der Nintendo Switch. Und auch die neue Switch 2 hat diese Klassiker bisher nicht wiederbelebt. Doch genau diese fünf Titel hätten ein Remake oder Reboot bitter nötig.

F-Zero GX

Release: 2003

2003 Entwickler: Amusement Vision (Sega) & Nintendo

Du stehst auf Highspeed-Rennen, die dir den Atem rauben? Dann war F-Zero GX genau dein Spiel. Kein anderes Rennspiel auf dem GameCube war so schnell, so brutal und gleichzeitig so elegant. Du hast mit Captain Falcon auf futuristischen Strecken gekämpft, bei 60fps und wahnwitzigem Tempo.

Technisch war dieses Spiel einfach seiner Zeit weit voraus. Der Schwierigkeitsgrad war herausfordernd, aber motivierend und jeder Sieg fühlte sich verdient an. Was fehlte? Für Einsteiger war es vielleicht doch etwas zu schwer. F-Zero GX verzieh leider keine Fehler. Außerdem gab’s keinen Online-Modus, was heute Standard wäre.

F-Zero GX wäre mit zeitgemäßer Grafik, Online-Rennen und mehr Zugänglichkeit ein Mega-Hit auf Switch 2. Viele Fans betteln seit Jahren um ein Comeback. Zurecht!

Star Fox: Assault

Release: 2005

2005 Entwickler: Namco

Star Fox: Assault war ein Versuch, die berühmte Weltraumreihe mit Bodenkämpfen zu erweitern. Und auch wenn nicht alles perfekt war, hatte es viele starke Momente. Besonders die Dog-Fights im All fühlten sich fantastisch an. Zumindest damals. Es bot spannende Missionen mit variierendem Gameplay und der Multiplayer-Modus sorgte für jede Menge Spaß. Außerdem war die Story für ein Actionspiel wirklich gut. Die Steuerung am Boden war manchmal hakelig, und der Umfang war überschaubar.

Mit modernen Steuerungen, besserer KI und Online-Koop könnte Star Fox: Assault endlich sein volles Potenzial entfalten. Es muss nicht alles neu erfunden werden – ein gutes Reboot würde reichen. Eigentlich müsste bei Nintendo nur jemand daran denken.

Pokémon XD: Der Dunkle Sturm

Release: 2005

2005 Entwickler: Genius Sonority

Pokémon XD war etwas ganz Besonderes. Es war düsterer, Story-lastiger und spielte sich komplett anders als die Hauptspiele. Kein Sammelwahn, sondern gezielte Schatten-Pokémon, die du erlösen musstest. Das Setting in Orre war einzigartig. Es war eine komplett eigenständige Pokémon-Story mit strategischen Kämpfen im Doppel-Modus.

Heute könnte es vielleicht etwas mehr „Open World“ vertragen, aber viele Fans vermissen bei aktuellen Spielen aus dem Franchise das klassische Abenteurergefühl. Pokémon XD ist ein GameCube-Klassiker, der sich durchaus ein Remake/Reboot auf der Nintendo Switch 2 verdient hätte. Vielleicht erfahren wir bald mehr!

In einer Zeit, in der Pokémon-Spiele unter technischen Problemen leiden, könnte Pokémon XD mit einem neuen Anstrich wieder zeigen, wie gut das Franchise auch ohne 1.000 Pokémon sein kann. Meine Bitte an Game Freak: Bitte nehmt dieses Spiel zurück ins Rampenlicht! Es hätte es sich verdient.

1080° Avalanche

Release: 2003

2003 Entwickler: Nintendo Software Technology

Snowboard-Spiele waren früher ein großes Ding, genauso wie Skateboard-Titel wie Tony Hawk. Und Letzteres hat bewiesen, dass gutgemachte Remakes ankommen. 1080° Avalanche bot ein realistisches, knackiges Fahrgefühl, das sich vom Arcade-Stil von SSX klar absetzte. Die Rennen gegen Lawinen waren spektakulär und auch grafisch war der Titel ein Highlight. Für 2003. Immerhin vor 22 Jahren!

Das anspruchsvolle, realistisches Fahrverhalten und abwechslungsreiche Pisten sowie Wettereffekte machten es zum perfekten Snowboard-Spiel. Tolle Atmosphäre und Soundtrack rundeten das Gesamtergebnis ab. SSX war damals populärer, und das Spiel hatte keinen richtigen Karriere-Modus. Das könnte man heute ändern.

Warum ein Reboot von 1080° Avalanche Sinn ergeben würde? Es gibt heute kaum gute Snowboard-Games. Mit dynamischem Wetter, Online-Duellen und Story-Elementen könnte eine Neuauflage eine Nische füllen, die seit Jahren verwaist ist. Skateboard-Spiele hatte man vor den Tony Hawk-Remakes auch nicht mehr am Radar! Wieso also nicht.

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem

Release: 2002

2002 Entwickler: Silicon Knights

Dieses Spiel hat viele Spieler damals völlig überrascht – im positiven Sinne. Eternal Darkness war ein psychologischer Horrortrip mit Mechaniken, die bis heute einzigartig sind. Dein Charakter verlor langsam den Verstand und das Spiel auch. Der Bildschirm drehte sich, Speicherstände „verschwanden“ plötzlich oder die Lautstärke verstellte sich wie von Geisterhand.

Was das Spiel so besonders machte? Das innovative „Sanity-System“ in Eternal Darkness: Sanity’s Requiem war eines der innovativsten Gameplay-Elemente seiner Zeit. Du spielst verschiedene Charaktere, die im Laufe des Spiels mit übernatürlichen Wesen und grauenvollen Ereignissen konfrontiert werden. Dabei verfügen sie über einen Sanity-Meter – eine grüne Leiste, die ihre geistige Gesundheit darstellt. Sinkt deine Sanity, verändert sich das Spiel auf absurde, unheimliche oder täuschende Weise. Diese Effekte reichten von optischen Halluzinationen bis hin zu Spielmanipulationen. Einfach irre!

Außerdem gab es eine tiefgründige Story mit Zeitreisen. Leider war das Spiel damals zu speziell und erreichte nie den Massenmarkt. Vielleicht heute, mit einem Reboot wäre das anders!

Im Zeitalter von Indie-Horror und psychologischen Thrillern wäre ein Eternal Darkness Remake ein absoluter Hit. Vorausgesetzt, Nintendo traut sich endlich, wieder etwas Mut zu zeigen.