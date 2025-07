Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Switch 2) – Game Review

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Das Wichtigste in Kürze

Eines der bestbewerteten Videospiele aller Zeiten wurde glücklicherweise nicht verändert!

Passender Soundtrack der die Fans trotzdem enttäuscht!

Neue Parks, ein Parkeditor, neue Skater und neue Tricks!

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ist ein Remake-Set der beiden sehr beliebten Videospiele der Sportsimulationsreihe. Das Remake wurde von Iron Galaxy entwickelt und von Activision am 11.07.2025 auf allen gängigen Systemen (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC) veröffentlicht. Da ich diesen Titel damals unzählige Stunden auf der PS2 gespielt habe, habe ich mein Skateboard aus dem Keller geholt und mich für diese Review gerne noch einmal auf’s Brett begeben. Getestet wurde die Nintendo Switch 2 Version des Titels.

Der lange Weg zum Remake

Die überaus erfolgreiche Videospielreihe, welche aus engster Zusammenarbeit von Skateboard-Legende Tony Hawk mit unterschiedlichen Entwicklern (Neversoft, Vicarious Visions, Robomodo, Iron Galaxy) entstanden ist, umfasst bereits über 20 Videospieltitel. Besonders die ersten Titel wurden von Neversoft entwickelt und haben die Videospielwelt verändert. Aus diesem Grund haben die ersten beiden Teile mit Tony Hawk’s 1 + 2 ein Remake im Jahr 2020 erhalten. Da Neversoft leider nicht mehr existiert, war Vicarious Visions die erste Wahl für diese Remakes. Dieser Entwickler war seit den Anfangstagen mit den Game Boy Advance Versionen involviert gewesen.

Werbung

Reboot der Remakes

Nach dem Release waren bereits Remakes von den nächsten beiden Tony Hawk’s Pro Skater Teilen in Arbeit. Aufgrund der Fusionierung von Vicarious Visions mit Blizzard im Jahr 2022 wurden die Arbeiten an den Remakes abgebrochen. Seitdem schien es, dass es keine Remakes mehr geben würde. Glücklicherweise gab es im Jahr 2024 einen Neustart für die Remakes: der Entwickler Iron Galaxy hat sich für Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 angenommen. Es ist anzumerken, dass diese Entwicklung eine wahre Bürde darstellt: Tony Hawk’s Pro Skater 3 befindet sich bei metacritic.com auf Platz 6 der am besten bewerteten Videospiele aller Zeiten!

Neue Tony Hawk’s Pro Skater Quadrologie

In den ersten drei Pro Skater Teilen drehte sich alles um einen Arcade-Modus, in welchem es darum ging in einer bestimmten Zeit unterschiedlich hohe High Scores zu holen, Gegenstände zu sammeln und Aufgaben zu lösen. Zur Abwechslung gab es noch Wettbewerbslevel, in welchen man in drei zeitlich festgelegten Runden den höchsten Score erzielen muss und dabei so wenig wie möglich stürzen sollte. Tony Hawk’s Pro Skater 4 brachte eine Veränderung, da man sich ohne Einschränkung der Zeit in den Leveln skaten durfte. Bei Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 hat man sich entschieden den vierten Teil ebenfalls mit der Formel der Trilogie zu versehen, weswegen wir nun von einer Quadrologie sprechen können.

Wie damals!

Wer von diesem Umgang mit dem vierten Teil in Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 enttäuscht ist, der kann im Mods-Menü das Zeitlimit auf bis zu einer ganzen Stunde umstellen. Das Mods-Menü hat man sich vom ersten Teil abgeschaut und lässt einen alle möglichen Handicaps einstellen. Allerdings dürfte diese kein Spieler von damals nutzen wollen. Da man sich beim Gameplay der Remakes an die Vorlagen gehalten hat, setzt umgehend die Muscle Memory von 2001 ein und man schwebt über die selbsternannten Skateparks wie damals. Auch wenn im Polygonzeitalter optisch Sprünge gemacht worden sind, so ist das Gameplay und das gleichzeitige Sammeln von Punkten stoisch geblieben. So darf man Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ungeniert mit anderen zeitlosen Videospieltiteln wie Tetris vergleichen.

Werbung

Was ist neu?

Da wir uns mit den Remake Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 im Jahr 2025 befinden, hat man sich lediglich mit aktuellen Skatern und neue Tricks begnügt. Ein alter Bekannter namens Bam Magera wurde auf ugieren von Tony Hawk noch in letzter Sekunde wieder eingebaut. Weitere interessante Skater sind der Ninja Turtle Michelangelo und Jack Black als Officer Dick. Wer sich die beiden spezielleren Editions holt, der bekommt statt wie im Klassiker Darth Maul den Doom Slayer und den Revenant als Skater zum Fahren. Mit dabei natürlich schwebende Decks und ein paar Tracks vom Doom Soundtrack.

Trotz Remake hat man es sich nicht entgehen lassen, drei brandneue Parks einzubauen. Besonders der Wasserpark gehört zu den Besten von den Spielen (wohl das erste Mal, dass ein Wasserlevel in einem Videospiel die Spieler erfreut!). Truckercap ab Iron Galaxy! Wem die alten und neuen Parks nicht genug sind, der kann sich eigene Parks in einem Parkeditor gestalten und der Welt online präsentieren.

Gesichter nur für Mütter

In Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 hat man sich bei der Neugestaltung der alten Levels wahrlich Mühe gegeben. Die alten Levels haben nicht nur teilweise eine neue Tageszeit, sondern strotzen nur so von kleinsten Details: der Wind fegt den Schnee über das Eis, Pfützen spiegeln und auch die Skater werden bei Regen nass. Was bei dieser Detailverliebtheit allerdings verwundert, ist, dass die Gesichter der Skater und NPCs nicht sehr gelungen sind. Deshalb tut man sich auch bei der Gestaltung eines eigenen Skaters schwer. Aber da man den Skater sowieso das ganze Gameplay lang von hinten sieht, kann man gern darüber hinwegsehen.

Zur Modifikation und Einkleidung gibt es eine ordentliche Auswahl an Gear, wie Decks, Achsen, Räder und Gewand, welches man sich freikaufen kann. Die Animationen sind in Ordnung, vergleicht man sie allerdings mit den Originalen von 2001 (!) und 2002 (!) sind diese nicht so elegant und smooth wie damals.

Man kann den Soundtrack nicht hören

Der Soundtrack von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ist dank der großen Auswahl und den richtigen Genres gelungen. Allerdings für alle Spieler und Skater von damals eine Enttäuschung! Während es bei Tony Hawk’s 1+2 die meisten Songs des originalen Soundtracks ins Remake geschafft haben, haben es in dieses Remake insgesamt nur 10 Songs aus beiden Videospielklassikern geschafft. Pfui!

Werbung

Wer sich beim Skaten auf AC/DC, Red Hot Chili Peppers und System Of A Down gefreut hat, der muss die Songs für sich selber singen. Besonders Alien Ant Farm’s Song Wish war für mich persönlich der Ohrwurm den ich sofort bekam, sobald der Name Tony Hawk’s fiel. Da der fehlende Soundtrack schon Monate vor Release gigantische Wellen schlug, hat Tony Hawk persönlich Stellung genommen und die Schuld auf sich genommen: es sei seine persönliche Entscheidung den Soundtrack zu verändern. Zu gierige Plattenlabels hätten wir uns noch einreden lassen.

Schaut man über die vermissten Songs bei Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 hinweg, muss man zugeben, dass die neue Auswahl alles andere als übel ist. So findet man darin beispielsweise die Band Kittie mit dem Song Charlotte, welcher aus der selben Ära stammt und bei mir damals auch während dem Zocken im CD-Player auf und ab lief. Frische Bands wie King Gizzard & the Lizard Wizard passen natürlich wie der Skateschuh auf’s Deck und sind deshalb allerherzlichst im Soundtrack eines neuen, alten Tony Hawk’s Titel willkommen! Sollte ein Song während dem Punktesammeln negativ auffallen, dann einfach den rechten Stick zwischen einer Combo durchdrücken.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Fazit zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Wie gut diese Titel wirklich waren, erkennen wir daran, dass beim Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 an der Steuerung und Physik absolut nichts verändert werden musste. Hohe Punktzahlen sind schwierig zu holen, denn wiederholte Tricks werden bestraft. Erreicht man sie, dann hat man sich den Rekord verdient und das fühlt sich jedes mal großartig an. Diese Videospiele waren schon immer perfekt und sind es dank der Beibehaltung vom Gameplay auch geblieben.

Zuallererst ein riesengroßes Dankeschön an die Entwickler von Iron Galaxy, welche das zerbrochene Skateboard wieder zusammengeflickt haben und uns die geplatzten Träume der Remakes von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 doch noch erfüllt haben! Optisch sind die Videospielschwergewichte endlich in unserer Gegenwart gelandet, wie sie es schon längt verdient haben. Soundtrack-technisch sind wir schockiert und enttäuscht vom Namensgeber. Abgesehen davon wurde der Auftrag eines Remakes erfüllt: spielerisch fühlt sich alles wie die perfekten Videospiele von damals an. Wir werden diese bis zu deren nächsten Remakes zocken.

Anmerkung: Wer sich die digitale Nintendo Switch Version von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 gekauft hat, der kann sich kostenlos die Nintendo Switch 2 Version herunterladen.

Werbung

Quelle: youtube.com via PlayStation