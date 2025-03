Ist Bam Margera nun doch in Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4?

Bam Margera ist im Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remake möglicherweise doch spielbar. Eigentlich fehlte der Skating-Star in der offiziellen Liste der Charaktere, die auch in der neuen Version wieder auftauchen. Das stieß einigen Fans sauer auf. Laut Gerüchten hat jedoch Tony Hawk persönlich bei Activision dafür gesorgt, dass Margera wieder ins Spiel aufgenommen wird (via VGC) – offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Die folgenden Skater aus der Originalversion der beiden Klassiker sollten ursprünglich im Remake enthalten sein:

Tony Hawk

Bucky Lasek

Steve Caballero

Kareem Campbell

Geoff Rowley

Andrew Reynolds

Elissa Steamer

Chad Muska

Eric Koston

Rodney Mullen

Jamie Thomas

Rune Glifberg

Bob Burnquist

Laut dem Skating-Podcast The Nine Club hat Skating-Legende Tony Hawk auf die nachträgliche Inkludierung von Bam Margera bestanden. Activision soll ihn inzwischen für das Game eingescannt haben.

Wieso könnte Bam nicht dabei sein? Margera war neben Tony Hawk einer der bekanntesten Skater seiner Zeit und ein Star der Jugend- und Popkultur zu Beginn des Jahrhunderts. Das hatte er auch Stunt- und Prank-Shows wie Jackass und Viva La Bam zu verdanken, in denen er Hauptrollen spielte. Im Pro Skater Franchise war er seit dem dritten Ableger mit dabei und danach in den meisten Sequels spielbar.

Allerdings sorgte er in den letzten Jahren wegen seiner Alkoholsucht überwiegend für Negativschlagzeilen in den amerikanischen Boulevardmedien. Seitdem ist Bam Margera ein heikles Thema, wegen anhaltenden Alkoholproblemen wurde er beispielsweise auch aus den Dreharbeiten von Jackass Forever entfernt.

Weitere Kontroversen rund um Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Die Remakes sorgen auch darüber hinaus für Unmut bei alteingesessenen Fans. In der neuen Version von Tony Hawk’s Pro Skater 4 soll es nach aktuellen Informationen nur Highscore-Jagden mit Countdowns geben. Dabei hatte die alte Fassung einen innovativen Karrieremodus mit frei erkundbaren Maps, der den Grundstein für Titel wie Tony Hawk’s Underground legte. Dieser Modus dürfte nun fehlen.