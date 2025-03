Im Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remaster fehlt wichtiger Content der Originalspiele

Dem Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remaster fehlen wesentliche Inhalte der Originalversionen. Am 3. April wurde das neue Remake offiziell angekündigt, das in die Fußstapfen des beliebten Vorgängers Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 treten soll. Die Bestätigung diverser Cuts beim Content der Klassiker trübt jetzt aber die Stimmung mancher Fans.

Seinerzeit überraschte der vierte Ableger von Tony Hawk’s Pro Skater nämlich mit einem innovativen Karriere-Modus. Dort konnten Spieler die Maps frei befahren und Missionen auswählen – das legte den Grundstein für den Story-lastigen Nachfolger Tony Hawk’s Underground. Activision hat nun offiziell bestätigt, dass es diesen Karrieremodus im Remake nicht mehr geben wird (via Kotaku). Die alten Skateparks bieten stattdessen die üblichen Highscore-Jagden mit Timer.

Werbung

Wurden beliebte Charaktere aus Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 entfernt?

Außerdem scheint es Bam Margera nicht ins Remake geschafft zu haben (via VGC). Sein Debüt als virtueller Skater feierte Margera ursprünglich in Tony Hawk’s Pro Skater 3 und war in den meisten Nachfolgern spielbar. Bam war damals eins der bekanntesten Gesichter der Jugend- und Popkultur, nicht zuletzt als prominenter Bestandteil der komödiantischen Stunt-Show Jackass und als Protagonist des Reality-Spin-offs Viva La Bam. Zuletzt tauchte der Skater aber hauptsächlich wegen seiner Alkoholsucht in amerikanischen Boulevardmedien auf.

Darüber hinaus dürften die lizenzierten Gast-Charaktere fehlen. Im Skating-Franchise von Neversoft gab es früher Cameos aus der Comic- und Filmwelt, wie Wolverine oder Shrek. Die Star Wars Bösewichte aus dem dritten und vierten Ableger werden wohl nicht wieder auftauchen, nachdem schon Spider-Man kein Comeback im Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 hatte.

Immerhin der Doom Slayer brettert wieder durch die Skateparks und hat diesmal einen spielbaren Revenant aus Doom 2016 mit dabei. Sowohl das für Tony Hawk zuständige Activision als auch Doom-Entwickler Bethesda befinden sich bei Microsoft, was dieses Crossover problemlos möglich macht. Allerdings wurden beide Skins bisher nur für die Digital Deluxe Edition angekündigt.