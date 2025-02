Tony Hawk Pro Skater: Neue Ankündigung steht bevor – Gibt es neue Remaster?

Die Kultreihe Tony Hawk’s Pro Skater sorgt erneut für Spekulationen. Auf der offiziellen Website der Franchise ist ein mysteriöser Countdown aufgetaucht, der am 4. März endet. Fans und Insider vermuten, dass eine Neuauflage der beliebten Tony Hawk’s Pro Skater 3 und 4 bevorsteht. Nachdem bereits Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 im Jahr 2020 als Remaster veröffentlicht wurde und große Erfolge feierte, wäre dies ein logischer nächster Schritt.

Wie VGC.com berichtet, wurde auf der offiziellen Website von Tony Hawk’s Pro Skater eine verdächtige Zeile im Code entdeckt. Diese verwies explizit auf „thps-3-4-countdown“, bevor sie wieder entfernt wurde. Dies lässt darauf schließen, dass ein Remake oder Remaster der beiden Kulttitel kurz vor der Enthüllung steht. Zudem wird das Entwicklerstudio Iron Galaxy als möglicher Partner genannt – das Studio arbeitete bereits an der PC-Version von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Warum sind Tony Hawk’s Pro Skater 3 & 4 so legendär?

Viele Fans sehen in Tony Hawk’s Pro Skater 3 den absoluten Höhepunkt der Reihe. Der Titel erhielt herausragende Kritiken und gilt bis heute als eines der besten Spiele für die PlayStation 2. Der dritte Teil brachte unter anderem das revolutionäre „Revert“-Feature, das endlose Kombos ermöglichte und das Gameplay auf ein neues Level hob.

Auch Tony Hawk’s Pro Skater 4 hat seinen Platz in der Gaming-Geschichte verdient. Der vierte Teil verabschiedete sich vom klassischen Zwei-Minuten-Zeitlimit pro Run und führte offene Level mit Missionen ein – ein Konzept, das später in Tony Hawk’s Underground perfektioniert wurde. Sollte ein Remaster kommen, könnte es also eine spannende Mischung aus Nostalgie und modernem Gameplay bieten.

Der Skater-Boom in der Gaming-Welt

Die Neuauflage würde in eine Zeit fallen, in der Skateboarding-Spiele wieder stark an Beliebtheit gewinnen. EA arbeitet derzeit an einem neuen Skate-Teil, der sich bereits in der Testphase für Konsolen befindet.

Falls Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 tatsächlich zurückkehrt, dürfte das für viele langjährige Fans ein absoluter Traum sein. Ob es sich um reine Remaster, ein vollwertiges Remake oder gar um eine neue Tony Hawk-Erfahrung handelt, bleibt abzuwarten.

Die Hinweise verdichten sich, dass Activision und Iron Galaxy an der Wiederbelebung von Tony Hawk’s Pro Skater 3 und 4 arbeiten. Nach dem Erfolg der ersten beiden Remaster wäre es nur logisch, die beliebte Reihe weiterzufeiern. Jetzt heißt es: Abwarten bis zum 4. März und hoffen, dass uns bald ein offizielles Skate-Comeback erwartet.