Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remastered für September angekündigt

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remastered für PS4, Xbox One und PC (Epic Games Store)

Wie DailyGame berichtet hat, soll ein neues Tony Hawk-Game für 2020 kommen. Jason Dill, Insider und Pro-Skater, hat diese Information bereits gestern verbreitet. Heute kündigte Activision es offiziell an. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 erscheinen als Remastered-Version am 4. September 2020 für PS4, Xbox One und PC, über den Epic Games Store.

„Die ursprüngliche Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe ist ein großer Faktor in der Entwicklung moderner Skateboard-Tricks und war eine Inspiration für viele der Profi-Skater, die man heute kennt und liebt“, erklärt Tony Hawk. „Ich freue mich, dabei helfen zu können, eine neue Generation von Skatern und Gamern – und treuen Fans – gleichermaßen dazu anzuregen, den Sport noch weiter zu entwickeln.“

Tony Hawk’s Pro Skater: Back to the Roots

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wird auch bei den Fans beliebte Features aus Spielen der gesamten Reihe enthalten, inklusive Reverts, Lip-Tricks, Wallplants und Multiplayer-Spielmodi, sowohl online als auch zum lokalen Koop-Spiel auf der Couch. Und ja, die Modi Mach-dir-den-Park und Mach-dir-den-Skater kehren auch zurück! Neu an Mach-dir-den-Park ist diesmal ein starker Editor, der neue Möglichkeiten zur Anpassung bietet. Die Spieler werden in der Lage sein, ihre Parks online mit Freunden zu teilen und Skater mit Anpassungsoptionen zu versehen. Obendrein können die Spieler ihren Lieblingsskater aus dem gesamten Kader der ursprünglichen Profi-Skater auswählen, inklusive Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas und Bob Burnquist. Die neuen Features des Remasters beinhalten außerdem mehr Ziele als jemals zuvor sowie neue Challenges und mehr.

„Die Chance zu erhalten, die zwei Original-Spiele zurückzubringen, die nicht nur einen gewaltigen Einfluss auf das Gaming an sich hatten, sondern auch auf eine komplette Sportart, war ein episches Erlebnis für unser Team, aus dem viele schon an der Original-Reihe gearbeitet haben“, so Jennifer Oneal, Studioleiterin bei Vicarious Visions. „Wir haben uns alles vorgenommen, was wir aus den Original-Spielen kannten und schon immer geliebt haben, und haben das mit erweiterten kreativen Tools vermischt, die es den Spielern ermöglichen, ganz neue Arten zu erschaffen, das Spiel, das sie lieben, zu erleben. Wir sind zuversichtlich, dass das Spiel genau das ultimative Tony Hawk’s Pro Skater-Erlebnis wird, nach dem die Fans verlangt haben.“

Tony Hawk und Jack Black spielen gemeinsam die Demo des Spiels

Um die Enthüllung zu feiern, haben sich Activision und @JablinskiGames auf YouTube zusammengeschlossen, um der Welt den ersten Eindruck vom Gameplay aus dem legendären Lagerhalle-Level zu präsentieren. Fans können Jack Black und Tony Hawk zusehen, wie sie schreiend komische Kommentare und Wortgeplänkel von sich geben, während sie zusammen spielen.

Alle, die Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remastered auf PS4, Xbox oder PC ab heute digital vorbestellen, erhalten Zugriff auf die Lagerhalle-Demo vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels. Der Download der Demo wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Den offiziellen Trailer gibt es hier zu sehen:

Ob ein Upgrade für die kommenden Konsolen-Generation, PS5 und Xbox Series X, erscheint, ist bisweilen nicht bestätigt.