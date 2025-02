Gerüchte um mögliches Tony Hawk Remaster – Skateboard-Fans wären begeistert

Fans der Tony Hawk Pro Skater-Franchise warten seit Jahren auf neue Inhalte, und laut Profi-Skater Tyshawn Jones könnte das Warten bald ein Ende haben. In einem kürzlichen Radiointerview erwähnte Jones, dass er in einem weiteren Remaster eines Tony Hawk Pro Skater-Titels mitspielen wird, das „kurz vor der Veröffentlichung steht“. Die Tony Hawk Pro Skater-Reihe hat in den letzten zehn Jahren an Beliebtheit gewonnen und verloren.

Der letzte Teil der Serie, Tony Hawk Pro Skater 5 aus dem Jahr 2015, wurde bei seiner Veröffentlichung stark kritisiert. Spieler beschwerten sich über Glitches, schlechte Physik und veraltete Mechaniken, und später stellte sich heraus, dass die Produktion überstürzt war, um das Spiel noch vor Ablauf der IP-Lizenz des Entwicklers Activision auf den Markt zu bringen. Nachdem die Serie ein halbes Jahrzehnt in der Versenkung verschwunden war, feierte sie 2020 mit Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 ein triumphales Comeback mit zahlreichen Qualitätsverbesserungen.

Kommt ein weiteres Remake von einem Tony Hawk-Spiel?

Fünf Jahre später scheint die Serie wiederbelebt zu werden. Tyshawn Jones war kürzlich zu Gast im Breakfast Club von Power 105.1 FM, wo er verriet, dass er im kommenden Remaster von Tony Hawk Pro Skater als spielbarer Charakter auftreten wird, nachdem er bereits im letzten Remaster zu sehen war. Die Serie feierte letztes Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, und Tony Hawk selbst kündigte zu diesem Anlass ein neues Tony Hawk Pro Skater-Spiel an.

Es ist jedoch unklar, ob es sich dabei um das von Tyshawn Jones erwähnte Remaster eines bestehenden Spiels oder um ein völlig neues Spiel handelt. Trotz dieser Unklarheit scheint eine Überarbeitung eines oder mehrerer früherer Titel in Arbeit zu sein. Welcher Titel jedoch remastert wird, bleibt ein Rätsel. Viele Fans hoffen auf ein Remaster des PS2-Favoriten Tony Hawk’s Underground und dessen Nachfolger, die einen stärker storylastigen Einzelspielermodus sowie das bahnbrechende Feature, vom Skateboard absteigen zu können, boten.

Quelle: youtube.com via Breakfast Club Power 105.1 FM