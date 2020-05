Neues Tony Hawk-Spiel für 2020 von Profi-Skater bestätigt

Tony Hawk's Pro Skater - (C) Activision

Eine der beliebtesten Sport-Serien von Gaming könnte zurückkehren. Ein neues Tony Hawk Pro Skateboarder-Spiel könnte im Jahr 2020 erscheinen, da die Informationen von Pro-Skater Jason Dill veröffentlicht wurden.

Das Pro Skater-Franchise von Tony Hawk war ziemlich berühmt. früher. In den späten 90ern und frühen 2000ern äußerst beliebt, aber seitdem war es ruhig oder erfolglos. Jason Dill merkte jedoch an, dass bereits in diesem Jahr ein neues Tony Hawk– Spiel erscheinen könnte. In einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wird, erwähnte Jason, dass es bald ein Tony Hawk Pro Skater-Spiel geben wird und dass sein Song Teil des Soundtracks ist.

Tony Hawk: Alcatraz wurde Anfang des Monats von Online-Händlern mit einem Release von Oktober 2020 quasi bestätigt. Es ist also durchaus möglich, dass sich das Spiel, auf das sich Jason Dill bezieht, dieser Titel ist. Alcatraz kommt offenbar noch für PS4 und Xbox One.

Professional skateboarder Jason Dill says there is a new Tony Hawk Pro Skater coming this yearhttps://t.co/5INAAUIROD pic.twitter.com/Byzifrs0gJ — Nibel (@Nibellion) May 5, 2020

Tony Hawk Pro Skater war einmal ganz oben und verschwand spurlos

Irgendwie verlor die Community das Interesse am virtuellen Skateboarden. Das lag auch daran, dass die Tony Hawk-Spiele ihren Glanz verloren, mit Spielen wie 2006 “Downhill Jam” und 2007 “Proving Grounds”, die wohl schlimmste Auskopplung der Serie.

2015 gab es die letzte Veröffentlichungen eines Konsolenspiels der Serie, aber Tony Hawks Proskater 5 war ein Flop und begeisterte die Fans kaum. Es kann eine gute Zeit sein, das Franchise neu zu starten und die besten Attribute aus früheren Spielen einzubringen.

Tony Hawk ist eines der beliebtesten Franchise-Unternehmen von Activision. Daher ist es sehr sinnvoll, die Spiele zurückzubringen. Viele Fans lieben die originalen Pro Skater-Spiele, aber selbst die Underground-Titel und American Wasteland hatten kreative Elemente wie den Start als Amateur und das Werden eines Profis im Laufe der Zeit oder den Aufbau eines riesigen Skateparks mit Gegenständen, die in ganz Hollywood zu finden sind.

Jason Dill scheint mit der Enthüllung geheimer Informationen zu Skateboard-Spielen auf dem Laufenden zu sein, da er kürzlich Informationen über das Skate– Franchise veröffentlicht hat , die einige möglicherweise enttäuschend finden. Im Allgemeinen scheint das Skateboard-Genre der Spiele seit geraumer Zeit keinen Erfolg mehr zu haben.

Wir werden sehen was sich bestätigt. Tony Hawk: Alcatraz soll für die PS4 und die Xbox One im Oktober 2020 erscheinen.