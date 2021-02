Jackass Star Bam Margera streamt Alkohol Rückfall

Skateboard Symbolbild, Quelle: Pixaby

In Tony Hawks Pro Skater hat man die Chance mit dem jungen Bam seine Moves zu präsentieren. Er war einst eine ebenso bekannte Skateboard Legende wie Tony Hawk selbst. Seinen größten kommerziellen Erfolg feierte er jedoch mit den Jungs von Jackass. In den letzten Jahren war es still geworden um ihn, da er mit Alkohol und Drogenentzug zu kämpfen hatte. Auf seinem Instagram Account streamt der betrunkene Bam Margera nun einen harten Rückfall.

Bam Margera „I’m not Dunn yet“

Nach dem Tod seines besten Freundes und Jackass Co Stars Ryan Dunn, verfiel Bam der Alkohol und Drogensucht. Das Thema war zwar ohnehin in seinem Leben präsent, jedoch hatte es bis dahin, nie solche Ausmaße angenommen. Nach einem Absturz verschwand Bam völlig von der Bildfläche und zog sich aus jeder Medienpräsenz zurück. Mit Hilfe seiner Familie, seiner Ehefrau und inspiriert durch seinen 2017 geborenen Sohn, begab sich Bam in eine Entzugsklinik.

Letztes Jahr tauchte er plötzlich wieder vermehrt auf. Zeigte sich in Interviews, bekannte sich zu seinen Fehlern und dem Preis den er dafür gezahlt hatte. Bam postete wieder regelmäßig Bilder auf seinen Social Media Kanälen, wirkte glücklich und auf bestem Weg sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Heute aber zeigt sich Bam Margera live bei seinem Rückfall.

Auf seinem Instagram Account streamt Brandon Cole „Bam“ Margera das Ergebnis seines Rückfalls. Mit angeschwollenen Augen, murmelnd und mit kaum einem klaren Gedanken den er aussprechen kann. Wirre Ideen von Skateboard Rampen die von Hubschraubern getragen werden. Dieser Rückfall könnte ihn seinen ganzen Fortschritt kosten. Alles Gute Bam!