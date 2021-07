Jackass Forever zeigt ersten Trailer

Jackass Forever © Paramount Pictures

Der erste Trailer zu Jackass Forever beginnt mit einem sehr schlüssigen Satz “Als uns jemand fragte, wie Jackass in der Zukunft aussehen würde. Sagten wir es wird seriöser.” Und auch Chris Pontius kann sich während er das ausspricht, das Lachen nicht verkneifen. Denn sie treiben im neuen und vermutlich letzten Film der Serie, die Dinge mal wieder auf eine neue Spitze.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Advertisment

Jackass Forever Trailer mit neuen Gesichtern

Im Trailer zu Jackass Forever sind neue Gesichter zu sehen. Und obwohl die Crew dafür bekannt ist, Gast Stars einzuladen. Wie zum Beispiel Tony Hawk, welcher wieder dabei ist oder auch Eric André den man im Trailer sieht. So sind die meisten neuen Gesichter tatsächlich neue Mitglieder. Neue Jackasses wenn man so will. Und das hat auch Johnny Knoxville in einem Interview bereits angekündigt.

Man will die Fackel weiter reichen. An eine neue Generation waghalsiger Stuntleute, die das erfolgreiche Rezept aus Schmerz, Dummheit und doch einer Form von Unterhaltung weiterführen.

Den ersten Bildern nach, verspricht Jackass Forever wirklich eine grandiose letzte Tour mit den Jungs zu werden. Egal ob es nun der schon fast 50 jährige Johnny Knoxville ist, der aus einer Kanone fast 30 Meter hoch in die Luft und von einem Stier in einen Salto geschleudert wird, oder die üblichen Foltermethoden für Ehren McGhehey sind, den man mit einem Grizzly alleine lässt. In Honig und Lachs gebeizt.

Ein fulminantes Ende

Knoxville gab bereits bekannt, dass dieser Film sein letztes Rodeo wird. Und es ist anzunehmen, dass auch andere Stars der alten Riege, sich nach diesem Teil zurückziehen werden. Entsprechend gewaltig werden die Exzesse in diesem finalen Teil der Reihe werden. Jackass Forever ist nicht nur ein versprechen der alten Haudegen, stets Jackasses zu bleiben. Sondern dass man sich ihrer immer erinnern soll.

Jackass Forever erscheint laut Trailer am 22.10 in den amerikanischen Kinos. Ob der Europa Start am selben Tag sein wird, ist leider noch nicht bekannt.