Der Kopf, das Gesicht und die Stimme des Franchise. „Hi I’m Johnny Knoxville, welcome to Jackass!“. Der Satz der jede Episode begonnen hat, der jeden Film eingeleitet hat und vermutlich jedem Jackass Fan sofort ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Auch wenn er nur einer der vielen Gründer der Crew ist, so kennt man ihn wohl als das Aushängeschild der Stunts. Johnny Knoxville gab nun in einem GQ Interview bekannt dass er nach Jackass 4 aufhören wird.

Johnny Knoxville: Jackass 4 wird sein letztes Rodeo

Das Interview trägt den passenden Titel „Johnny Knoxville’s Last Rodeo“. Der mittlerweile 50 jährige Stuntman und Schauspieler hat einiges auf dem Kerbholz. Mit 29 Jahren begann Johnny Knoxville mit der Show Jackass Tabus zu brechen und gleichzeitig auch Knochen. Die Crew hinter dem Totenschädel mit den gekreuzten Krücken hat einige wilde Sachen hingelegt.

Unter den Gästen in den Shows und Filmen finden sich immer wieder Rodeo Stiere und genau die waren der Stunt der seiner Entscheidung Nachdruck verliehen hat. Während der Dreharbeiten zum vierten Teil der Filmreihe, wurde Knoxville von einem Stier hoch in die Luft geschleudert. Und landete dabei so hart auf dem Kopf, dass er ein Wochenende im Krankenhaus verbringen musste.

Schon vorher war der Plan gefasst aber da hat er sich endgültig entschlossen, nach Jackass 4 ist für Johnny Knoxville Schluss.

Ohne Bam Margera aber mit neuen Gesichtern

Für einen Fan der die Anfänge der Show miterlebt hat, liest sich das Interview einfach genial. Johnny Knoxville erzählt aus seiner Karriere bis hin zu Jackass 4 und wird sogar etwas emotionaler als man ihn sonst so kennt. Speziell als Themen wie Steve-O und seine Drogenprobleme, der Tod von Ryan Dunn oder auch die aktuelle Lage von Bam Margera angesprochen werden. Knoxville sorgt sich um seinen Freund.

Während Steve-O einen kompletten Lebenswandel hinter sich hat was Suchtmittel angeht, Ryan leider nach dem tragischen Autounfall nicht mehr am Leben ist, wünscht er Bam nur, dass es ihm besser gehen soll.

In einem GQ YouTube Format „XY goes Undercover“ beantwortet Johnny Knoxville noch weitere Fragen zu seinem Leben und Jackass 4. Unter anderem erzählt er, dass viele neue Gesichter zum vierten Film geholt wurden. Wahrscheinlich auch um die Fackel der irrsinnigen Stuntfilme an eine neue Generation weiter zu geben. So schade diese Nachricht auch ist, so sehr hat sich Johnny Knoxville seinen Ruhestand auch verdient.