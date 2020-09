Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 das Retro-Reboot

Tony Hawks Pro Skater 1+2 Quelle Activision

Seit 1999 der erste Titel Tony Hawks Skateboarding erschien und die Fans im Sturm eroberte. Wurde die Tony Hawks Pro Skater Serie gestartet und hat viele Kindheiten geprägt. Auf unzähligen Fernsehern sah man legendäre Skateboarder über die Rails gleiten, oder auch schon Mal auf die Nase fallen. Von Bob Burnquist, Bam Margera und Chad Muska bis zu den Königen des Boards Rodney Mullen und Tony Hawk, konnte man in die Rolle eines Skateboarders schlüpfen und einfach los-grinden.

Nach Kino Reboots, kommen jetzt die Gaming Reboots?

Im Kino mittlerweile eher lästig geworden sind die Reboots unserer zeitlosen Klassiker. Leute verdrehen die Augen, wenn Hollywood mal wieder ankündigt, ein abgeschlossenes Franchise mit einer großen Fangemeinte zu rebooten. Meistens weil in den neuen Drehbüchern mit dem Story Material oder auch dem Kern-Thema einfach sehr flapsig bis hin zu völlig respektlos umgegangen wird. Und NEIN, wir wollen hier keine Debatte lostreten welche Reboots gut waren und welche purer Mist. Das wäre ein Artikel für sich. Aber warum müssen wir uns bei Game Reboots keine Sorgen machen?

Tony Hawks Pro Skater 1+2 legt vor. So wird’s gemacht.

Was bei Game Reboots passiert, oder zumindest in diesem Fall passiert ist, ist dass die bewährte Formel nicht verändert wurde. Das Spiel wurde grafisch aufpoliert. Texturen, Physik und natürlich auch die Bewegungen der Figuren, wurden in das Jahr 2020 geholt. Aber ohne am Kern eines beliebten Games etwas zu verändern. Und Activision zeigt eindeutig vor wie so etwas auszusehen hat. Fans der alten Games finden sich sofort wieder auf dem Wohnzimmerteppich von Mama. Zocken sich von Rail zu Rampe und hängen eine Combo an die Andere. Im Hintergrund läuft der gute alte Soundtrack den die Spieler an den Tony Hawks Pro Skater Games genau so geliebt haben wie das Spiel selbst.

Tony Hawks Pro Skater 1+2 eint Kritiker auf Metascore Ebene

Die Neuauflage von Tony Hawks Pro Skater wird, aus genau diesem Grund, von zahlreichen Kritikern mit großartigen Metascores bewertet. Kritiker und Fans sind sich einig; Sollte dies der Anstoß sein unsere Klassiker wieder auf die Konsolen zu bringen, dann sollte jeder diesem Beispiel folgen. Alles was das Game beliebt gemacht hat, blieb im Spiel. Man hat es lediglich so aufpoliert, dass es in neuem Licht erstrahlt und Fans der ersten Stunde begeistern kann. Hut ab Activision. Und wenn wir so darüber nachdenken… wer würde sich nicht Ocarina of Time in neuer Grafik wünschen aber dem exakt selben Spiel? Welches Reboot in neuer Grafik und Physik würdet ihr euch wünschen? Schreib es uns in die Kommentare.