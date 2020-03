Activision hat mehrere unangekündigte Spiele in der Entwicklung: Ein neues Crash, Tony Hawk, Call of Duty und mehr

Call of Duty: Black Ops 4 - (C) Activision

Die Aufstellung der kommenden Spiele von Activision war in letzter Zeit Gegenstand vieler Spekulationen, und ein neuer Bericht von TheGamingRevolution auf Twitter, der in der Vergangenheit genau Informationen über Call of Duty, einschließlich Modern Warfare und der kürzlich veröffentlichten Warzone, veröffentlicht hat, beleuchtet einige neue Projekte, die möglicherweise im Unternehmen in Arbeit sind.

Anscheinend arbeitet Activision derzeit an vielen weiteren Call of Duty-Spielen. Eine davon ist die nächste Fortsetzung in diesem Jahr, angeblich mit dem Codenamen Project Zeus. Call of Duty 2020 ist etwas, worüber sie bereits öffentlich gesprochen haben, und Gerüchte deuten darauf hin, dass es sich um einen Neustart der Black Ops-Serie im Sinne der Modern Warfare des letzten Jahres handeln wird. Aber das ist nicht wirklich “die” Neuigkeit.

Mehrere Call of Duty-Titel in Arbeit

Das zweite Call of Duty-Spiel befindet sich Berichten zufolge bei Sledgehammer Games in der Entwicklung und soll 2021 veröffentlicht werden. Interessanterweise ist es angeblich ein weiteres kostenloses Spiel. Das dritte Call of Duty-Spiel ist Modern Warfare 2 Remastered. Das haben wir bereits vor zwei Wochen gehört. TheGamingRevolution gab in einem separaten Tweet außerdem an, dass sich die Fortsetzung von Modern Warfare (2019) ebenfalls in der Entwicklung befindet.

Mehrere Crash Bandicoot-Spiele scheinen ebenfalls in Arbeit zu sein. Eines davon ist ein PvP-Spiel und das andere ist ein Remaster des 2001er Titels Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (das erste Spiel der Serie, das nicht von Naughty Dog entwickelt wurde). Der mobile Ableger von Crash Bandicoot, der vor einiger Zeit durchgesickert ist, wird nicht erwähnt. Vielleicht auch, weil er nicht bei Activision selbst in Entwicklung ist, wie bereits Call of Duty Mobile.

Tony Hawk kommt wieder zurück am Screen!

Das Leck erwähnt auch Tony Hawk Pro Skater Remastered . In jüngsten Berichten wurde auch ein neues Tony Hawk-Spiel erwähnt. Interessanterweise erwähnte Activision vor nicht allzu langer Zeit, dass mehrere “überarbeitete” und “neu interpretierte” Titel in der Entwicklung sind, und all dies scheint dem zu entsprechen.

In einem separaten Tweet erwähnte TheGamingRevolution auch, dass Activision ebenfalls an einer neuen Spielemarke arbeitet, die sie als Ersatz für Destiny ansehen wird, aber keine weiteren Informationen bereitstellte.

Wir halten euch natürlich am Laufenden, wenn Activision etwas davon offiziell macht. Allerdings klingen die Gerüchte sehr plausibel.