Call of Duty: Black Ops 5 – Release-Termin, Trailer, Kampagne und Plattformen

Call of Duty: Black Ops 4 - (C) Activision

Lange Zeit war der Release-Zeitplan für Call of Duty ziemlich vorhersehbar. Drei Activision-Studios wechselten sich ab, um ihre eigenen Projekte herauszubringen. Infinity Ward hat ein Spiel veröffentlicht. Danach folgte Sledgehammer. Dann kam Treyarch ins Spiel. Dieser Zyklus funktionierte ein paar Jahre lang gut, bis Activision den Tisch für den Call of Duty-Titel 2020 umblätterte. Call of Duty: Black Ops 5 (oder nur Black Ops) wird alles ändern.



Wir sind uns nicht sicher, was sich geändert hat, aber laut Jason Schreier von Kotaku plant Treyarch – der zuletzt Call of Duty: Black Ops 4 im Jahr 2018 veröffentlichte – erneut ein Spiel im Black Ops-Universum. Wir wissen noch nicht viel über dieses Projekt, aber wir haben die Informationen, die wir unten haben, zusammengetragen. Und halten diese natürlich auch aktuell. Hier auf DailyGame.at!

Hier ist alles, den wir bisher auf dem vermeintlichen Call of Duty: Black Ops 5 haben. Das wahrscheinlich “nur” Black Ops heißen wird. Ohne die 5. Und ohne Jetpacks auskommt.

Was ist der Veröffentlichungstermin für Call of Duty: Black Ops 5?

Genauso fix wie Dieter Bohlen in “Deutschland sucht den Superstar” auftaucht, kommt auch im Herbst ein Call of Duty-Titel auf den Markt. Nahezu jede Hauptversion der Serie ist im Herbst zuverlässig erschienen, und wir sehen keinen Grund, dies mit Black Ops 5 zu ändern.

Wann im Herbst der neue Shooter von Activision zu sehen sein wird, hängt maßgeblich davon ab, ob das Spiel die Xbox Series X und PlayStation 5 unterstützt, die beide in zur Weihnachtszeit 2020 veröffentlicht werden. Black Ops 5 wird möglicherweise im November erscheinen und im Dezember als erster Starttitel für beide Plattformen. Nachdem für das aktuelle Modern Warfare noch viele Spin-Offs geplant sind, also ordentlich viel Inhalt, können wir eher von November ausgehen, als von Oktober. Die zweite Season ist derzeit angelaufen und wird viele Neuerungen bringen.

Gibt es einen Trailer zu Call of Duty: Black Ops 5?

Wird Black Ops 5 überhaupt der Name des diesjährigen Call of Duty sein? Diese Frage können wir nicht definitiv beantworten, da der Titel noch nicht bekannt gegeben wurde. Allerdings wird schon fast aus Tradition im Monat April das nächste CoD angekündigt. Wir wissen bereits, das Acitvision bei der E3 2020 präsent sein wird. Erwartet also auch, dass man dort – im Juni – etwas sehen kann. Im April wird es höchstwahrscheinlich den Teaser-Trailer geben und im Juni einen echten Gameplay-Trailer. Die Werbemaschine wird Activision schon rechtzeitig anwerfen.

Wird es eine Kampagne in Black Ops 5 geben?

Dank des Call of Duty: Black Ops 4 (2018) lautet die Frage, die wir uns in diesem Jahr stellen, nicht: “Wie wird die nächste Black Ops-Kampagne aussehen?” sondern “Wird Black Ops 5 überhaupt eine Kampagne haben?” Die Serie hat mit seinem vierten Eintrag in der Black Ops-Sub-Serie eine Kampagne abgesetzt, und obwohl 2019 mit Modern Warfare ein eigener Story-Modus eingeführt wurde, gibt es keine Garantie, dass Black Ops 5 dasselbe tut.

Wir erwarten aber nichts anderes als einen Neustart der Serie. Und da dürfte eine Kampagne Sinn machen.

Auf welchen Plattformen wird Black Ops 5 laufen?

Call of Duty: Modern Warfare wurde 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im Jahr zuvor war Call of Duty: Black Ops 4 auf denselben Plattformen verfügbar. Wir gehen davon aus, dass Black Ops 5 nicht gegen die Tradition verstößt. Ein Release für die beiden neuen Konsolen, PS5 und Xbox Series X, gilt nahezu als sicher.

Es ist auch erwähnenswert, dass die plattformübergreifende Multiplayer-Unterstützung 2019 in Modern Warfare eingeführt wurde. Dies ist eine Funktion, die in Black Ops 5 wiederkehrt und die sicherstellt, dass man das neueste Call of Duty mit Freunden spielen kann, unabhängig von der von dir gewählten Plattform.