Call of Duty 2020-Entwickler wird von Activision NICHT bestätigt

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Während jedes Jahr etwas Neues bringt, gibt es einige Dinge, die regelmäßig wiederkommen: Das Finanzamt, Feiertage und Call of Duty-Spiele. Dieses Jahr ist keine Ausnahme, wie Activision , im Rahmen ihres “Q4 Investor Call” offiziell bestätigte, dass in diesem Herbst ein neuer Eintrag in der Militär-Shooter-Serie erscheinen wird.

Erstmals wird der Entwickler nicht genannt.

Spannungen zwischen Sledgehammer und Raven Software.

Call of Duty 2020 soll das “Kalte Krieg”-Setting haben.

Obwohl diese Nachricht nicht überraschend ist, da Call of Duty seit 2005 die Annualisierungsbehandlung erhalten hat, war an dieser Ankündigung etwas Überraschendes. Zum ersten Mal hat Activision es versäumt zu erwähnen, wer dieses neue Spiel entwickelt. Schon etwas eigenartig.

Auch wenn dies für manche nicht besonders wichtig erscheint, sollte man bedenken, dass Activision es sich immer zum Ziel gesetzt hat, zu erwähnen, welches Entwicklungsstudio bei früheren Telefonkonferenzen an Call of Duty arbeiten würde. Was sie erwähnt haben, war, dass der neue Titel “intern großes Interesse geweckt” hat und dass sie zuversichtlich sind, dieses bevorstehende Spiel zu sehen.

Call of Duty: Eine Regel besagt…

Seit 2014 wechselt Call of Duty zwischen drei Entwicklungsstudios: Sledgehammer Games, Treyarch und Infinity Ward. Obwohl Sledgehammer dieses Jahr an der Reihe war, ein Spiel zu entwickeln, hatte Kotaku zuvor berichtet, dass Treyarch bereits im Mai 2019 für den Titel 2020 verantwortlich war, wobei Sledgehammer Games und Raven Software die Entwicklung unterstützten. Angeblich gab es einige Spannungen zwischen Sledgehammer und Raven, die ihr Projekt in Unordnung brachten, was bedeutet, dass es wahrscheinlich noch mehr Pannen als in Modern Warfare gegeben hätte, also übergab Activision das Spiel an Treyarch. Gerüchte besagen, dass Sledgehammer‘s Spiel ursprünglich während des Kalten Krieges in Vietnam spielen sollte, eine Idee, an der Treyarch weiter arbeitete.

Sledgehammer: Führung und einige Entwickler haben das Studio letztes Jahr verlassen

Die Mitbegründer von Sledgehammer, Michael Condrey und Glen Schofield, verließen Activision letztes Jahr zusammen mit einigen anderen Entwicklern des Studios. Es ist nicht bekannt, ob sie aufgrund der Spannungen zwischen den Entwickler-Studios oder der Enttäuschung über Call of Duty, das ihnen genommen wurde, gegangen sind. Es ist auch nicht bekannt, ob Treyarch wirklich noch den neuesten Eintrag entwickelt, da seit Mai 2019 nichts mehr berichtet wurde. Solange Activision nichts konkretes dazu sagt, müssen wir raten. Oder uns auf Insider-Bericht belegen.

Activision hat keine spezifischen Details zu Call of Duty 2020 bestätigt, aber wenn die Gerüchte über eine Einstellung des Kalten Krieges zutreffen, könnte dies ein neuer Eintrag in der Black Ops-Reihe sein. Fans sollten es mit Sicherheit bis Mai wissen, da dies normalerweise der Zeitpunkt ist, an dem Activision neue Call of Duty-Titel präsentiert wird. Das Erscheinungsdatum des Spiels liegt normalerweise im Oktober oder November. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass der diesjährige Call of Duty ein Launchtitel für die neue PlayStation 5 und Xbox Series X sein wird, die beide zu Weihnachten 2020 erscheinen sollen. Beide Konsolen werden in China produziert, daher könnte es auch möglich sein, dass aufgrund des Coronavirus die beiden Konsolen später erscheinen. Diverse Tech-Firmen melden bereits Aufälle bzw. Lieferverzögerungen, die ihre Produktion in China haben.