In einem neuen Bericht wird behauptet, dass Treyerch einen genübergreifendes Black Ops 5 für die Veröffentlichung im Jahr 2020 entwickelt.

Das Call of Duty 2019, Modern Warfare 4, wird von Infinity Ward entwickelt und wird später in diesem Jahr veröffentlicht. Der Entwickler-Zyklus, indem sich alle drei Jahre ein anderer Activision-Entwickler der Shooter-Serie widmet, wird 2020 „durchbrochen“. Laut Jason Schreier, Kotaku, wird 2020 wieder Treyarch dran sein, welche 2018 Black Ops 4 veröffentlichten. Black Ops 5 kommt – nachdem mehrere Quellen dies so benannt haben – bereits 2020. Sledgehammer Games wird demnach erst 2021 wieder zum Zug kommen.

Laut dem Bericht wird der Titel des nächsten Jahres nun Call of Duty: Black Ops 5 lauten. Sledgehammer und Raven Software werden weiterhin bei der Entwicklung helfen, aber der Grund, warum sie als Hauptdarsteller abgehoben wurden, sind angebliche Spannungen zwischen den beiden Studios während des Jahres Die Entwicklung des nächsten Spiels, die als „Chaos“ bezeichnet wird.

Call of Duty 2020 bekommt Vietnam-Szenario für Kampagne

Der Call of Duty-Titel für 2020 sollte ursprünglich in Vietnam während des Kalten Krieges festgelegt werden, und anscheinend wird sich mit Black Ops 5 nicht viel ändern. Die Entwickler werden weiterhin bei der Entwicklung der Kampagne helfen – ja, da wird eine Kampagne sein – die anscheinend immer noch die gleiche Einstellung haben wird. Der Bericht behauptet auch, dass es sich um einen generationsübergreifenden Titel handelt, der mit der Einführung der PS5 und der nächsten Xbox Ende nächsten Jahres zusammenfällt.

Laut Kotaku waren die Nachrichten gemischte Reaktionen von denen bei Treyarch. Während es Leute gibt, die von dem Projekt begeistert sind, sind andere weniger glücklich über die verkürzte Entwicklungszeit, da sich der Zyklus von drei auf zwei Jahre verschiebt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich dies langfristig auf den Zyklus der Serie auswirken wird. Wird Activision zu einem Zyklus mit zwei Studios zurückkehren? Wird Call of Duty 2021 zur Infinity Ward zurückkehren?

Jetzt kommt einmal Modern Warfare 4, wie Activision nicht verheimlichen konnte.