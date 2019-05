Dieses Jahr ist Infinity Ward an der Reihe ein neues Call of Duty auf den Markt zu bringen, welches angeblich Modern Warfare 4 ist. Für die Entwickler ist es das „ehrgeizigste Spiel“, dass sie je gemacht haben. Activision unterstützt diese Ansprüche, ohne näher auf Details einzugehen.

Bei seiner letzten vierteljährlichen Finanzkonferenz sagte Activision, dass Call of Duty 2019 die „Breite der massiven Anzahl von Spielern, die die Serie jedes Jahr anzieht, halten muss“, und die Entwickler arbeiten hart daran . Der Herausgeber bestätigte außerdem, dass der Titel sowohl beim Start als auch nach dem Start „spielerische Erfahrungen“ bringen wird.

„Wir sind uns auch bewusst, dass wir noch mehr tun müssen, um die Breite unserer Call of Duty-Spielerbasis über die Startquartiere hinaus zu erhalten. Das Call of Duty-Team arbeitet hart daran, dass die große Spannung der Veröffentlichung dieses Herbstes enorm hoch ist, rund um die Organisation “, so Activision-Geschäftsführer Collister Johnson.

„Wir erwarten, dass sowohl der Launch- als auch der Post-Launch-Inhalt unseren Fans bahnbrechende Erlebnisse bringen werden.“