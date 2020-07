Call of Duty Black Ops: Massiver Leak über Maps, Kampagne und Zombies

Call of Duty: Black Ops 2020

Der Microsoft Store hat kürzlich etwas mit dem Namen The Red Door veröffentlicht, das eine Alpha für Call of Duty Black Ops zu sein scheint und möglicherweise den Titel Call of Duty trägt. Die Untertitel sind unterschiedlich, je nachdem, wem man fragt. Black Ops, Black Ops CIA oder Black Ops Cold War stehen zur Auswahl. Doch das ist nicht wirklich wichtig. Dataminer haben die The Red Door-Dateien durchsucht und dabei einige interessante Informationen über CoD Black Ops entdeckt, darunter eine Liste mit Multiplayer-Maps, Kampagnen-Missionen und die Bestätigung von Zombies.

Die durchgesickerten Call of Duty 2020- Multiplayer-Maps, die die Datenminer gefunden haben, stimmen mit einem Leak von Anfang des Jahres überein. Man kann also annehmen, dass sie sehr wahrscheinlich Multiplayer-Maps sind, die CoD-Fans im neuen Spiel vorfinden werden. Die Standard-Black Ops-Maps wie Firing Range, Jungle, Nuketown oder Summit werden nicht erwähnt. Möglicherweise werden sie irgendwann nach dem Start hinzugefügt, wie auch CharlieIntel.com vermutet.

Call of Duty Black Ops: Diese Multiplayer-Maps scheinen sicher zu sein

Hier sind die durchgesickerten Call of Duty 2020- Multiplayer-Map gemäß den Spieldateien von The Red Door:

Black Sea

Cartel

K.G.B.

Miami

Moscow

Satellite

Tank

Tundra

In der Zwischenzeit fanden die Datenminer von The Red Door auch eine Liste von Kampagnen-Missionen. Viele dieser Namen scheinen jedoch Platzhalter zu sein. Was sie zu bestätigen scheinen, ist, dass Call of Duty Black Ops ein Globetrotter-Spiel sein wird, mit Missionen in Deutschland, Nicaragua, Russland und Vietnam. Es scheint sogar darauf hinzudeuten, dass die Spieler beim kommenden Black Ops die Rolle eines KGB-Agenten übernehmen werden, der möglicherweise in die USA eindringt, wenn die Mission „Amerika“ Anzeichen dafür sind, obwohl dies derzeit nur Spekulationen sind.

K.G.B. (Russia)

Siege (Russia)

Yamantau (Russia)

Takedown (Side Mission)

Tundra (Side Mission)

Hub (Germany)

Hub 8 (Germany)

Stakeout (Germany)

Armada (Vietnam)

Prisoner (Vietnam)

Revolucion (Nicaragua)

Amerika (Russia)

Duga (Russia)

Und schließlich scheint das Red Door-Datum für das kommende Call of Duty auch zu bestätigen, dass der von den Fans bevorzugte Zombies-Modus im neuen Spiel zurückkehren wird. Dataminer haben Hinweise auf einen Koop-Modus mit dem Codenamen „Silver“ in den Spieldateien gefunden, wobei Treyarch in früheren Call of Duty-Spielen Farben als Codenamen für Zombies-Modi verwendet hat.

Natürlich ist es immer möglich, dass sich die Pläne bis zum Start von Call of Duty 2020 ändern, daher sollten Fans ihre Erwartungen in Schach halten. Das Spiel soll demnächst enthüllt werden.

Es wird gemunkelt, dass der körnige und realistische Neustart von Call of Duty Black Ops für nicht spezifizierte Plattformen entwickelt wird. Es soll nicht in Warzone angekündigt werden, wie ein anderer Leaker verraten hat.