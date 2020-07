Call of Duty 2020: Leaker gibt seltsamen Vorgeschmack auf die Enthüllung

Die Enthüllung von Call of Duty 2020 könnte sehr bald auf dem Weg sein. Laut einem bekannten CoD-Leaker ist es jedoch möglicherweise nicht ganz das, was einige erwarten.

Es war eine weit verbreitete Annahme, dass der nächste CoD in Warzone, dem beliebten Battle Royale-Mod der Spielmarke, enthüllt wird. Viele Fans denken vielleicht, dass eine Enthüllung innerhalb des Battle Royale im Vergleich zu einigen Enthüllungen in der Vergangenheit weniger aufregend wäre. Wenn jedoch eine gigantische Enthüllung stattfand, die den Ereignissen in Fortnite ähnelt, könnte dies sehr cool werden. Leider scheint ein bekannter CoD-Leaker zu glauben, dass die Enthüllung nichts Besonderes sein wird.

TheGamingRevolution lag die letzten Monate sehr richtig, wenn es um Leaks zu CoD ging. Er hat Dinge in Bezug auf Mikrotransaktionen, Warzone und sogar die Call of Duty-Remaster richtig vorhergesagt. Im Fall von CoD 2020 scheint man Informationen über die Enthüllung zu haben, die „inoffiziell“ erscheinen.

Sources are saying that the "COD 2020 reveal is going to seem unofficial”

Whatever the hell that means?

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 17, 2020