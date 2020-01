Call of Duty: Modern Warfare war 2019 das meistverkaufte Videospiel in den USA

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Die NPD-Gruppe hat in den vergangenen Monaten, Jahren und Jahrzehnten zahlreiche neue Daten für den Vertrieb von Software und Hardware für Videospiele in den USA veröffentlicht. Es gibt für 2019 keine große Überraschung. Call of Duty: Modern Warfare war das meistverkaufte Spiel in den USA (gemessen am Umsatz in US-Dollar) im gesamten Jahr 2019. Es führte auch die Software-Charts für den Monat Dezember an. Es erschien am 25. Oktober 2019.

Tatsächlich ist ein Großteil der Liste für das Jahr 2019 ziemlich vorhersehbar. NBA 2K20 und Madden NFL 20 liegen direkt hinter Call of Duty, während Borderlands 3 und Mortal Kombat 11 auf den Plätzen 4 und 5 liegen. Star Wars Jedi: Fallen Order hat anscheinend eine bessere Leistung erbracht, als EA von einer Singleplayer-Erfahrung erwarten würde und ist auf Platz 6. Es folgt Super Smash Bros. Ultimate auf dem siebten Platz.

Einige andere wichtige Veröffentlichungen von 2019 wie Kingdom Hearts 3, The Division 2, Pokemon Sword, Resident Evil 2, Luigi’s Mansion 3 und Days Gone sind ebenfalls in den Top 10 vertreten Die Alle-Jahre-Titel Grand Theft Auto 5 und Mario Kart 8 gehören ebenfalls zu den Top 10.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 NBA 2K20 Madden NFL 20 Borderlands 3 Mortal Kombat 11 Star Wars Jedi: Fallen Order Super Smash Bros. Ultimate Kingdom Hearts III Tom Clancy’s The Division 2 Mario Kart 8 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Minecraft FIFA 20 Anthem Pokemon Sword Resident Evil 2 2019 Luigi’s Mansion 3 Days Gone New Super Mario Bros. U Deluxe

