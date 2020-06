Crash Bandicoot soll heute für die Sony PlayStation 5 angekündigt werden

Crash Bandicoot - (C) Naughty Dog, Vivendi Games

Santa Monica, USA – Heute um 22 Uhr deutscher Zeit findet das große PlayStation 5-Event statt, bei dem Sony seine PS5-Starttitel sowie Spiele vorstellt, die für die Konsole der nächsten Generation im Startfenster verfügbar sein werden. Es bleibt abzuwarten, was Sony während des PS5-Spiele-Event zeigen wird, aber ein Leak deutet darauf hin, dass ein neues Crash Bandicoot-Spiel (Activision) einer der Titel sein wird.

Der Twitter-Nutzer iWanderr entdeckte Bilder eines neuen Crash Bandicoot-Merchandising-Artikel und teilte sie online. Dazu gehören ein neu gestalteter Look für den Titel Crash Bandicoot selbst sowie Pins, die auf Tawna (Crashs Freundin aus dem Original-Spiel ) und Dinodile basieren. Beide sehen aus, als hätten sie auch einige verbesserte Looks erhalten.

Crash Bandicoot für die Sony PlayStation 5

Die durchgesickerte Crash Bandicoot-Leak enthält ein neues Logo mit der Aufschrift „Crash“, das der Titel des neuen Spiels sein könnte. Es zeigt auch einen Controller-Stand mit Xbox-Controllern, sodass es wahrscheinlich ist, dass das neue Crash Bandicoot– Spiel plattform-übergreifend sein wird. Frühere Lecks haben jedoch davon gesprochen, dass das neue Crash Bandicoot zeitexklusiv für die PS5 erscheint. Anscheinend hat Activision aus Santa Monica mehr Details mit Sony abgeschlossen, außerhalb von Call of Duty.

Es gab eine Reihe von Gerüchten über ein neues Spiel. Anscheinend ist es seit mindestens drei Jahren in der Entwicklung und hat möglicherweise sogar ein PvP-Element. Es gibt auch Gerüchte, dass Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex einen Remaster bekommt, obwohl Beweise dafür noch nicht über zufällige Internet-Gerüchte hinaus aufgetaucht sind. Eine Enthüllung bei den The Game Awards blieb ebenfalls aus.

See you at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/ncV6uVhMp9 pic.twitter.com/jvHMS76MBJ — PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie war ein voller Erfolg für Activision

Angesichts des Erfolgs von Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy ist es für Activision sinnvoll, das Franchise mit einem brandneuen Eintrag wiederzubeleben. Und wenn man bedenkt, dass das ursprüngliche Crash Bandicoot eines der wichtigsten Spiele der PSX war, wäre es angebracht, das neue Crash-Debüt auf der Sony PlayStation 5 zu sehen.

Wenn heute neben den anderen PS5-Spielen ein neues Crash Bandicoot-Spiel angekündigt wird, scheint es ein großer Tag für Activision aus Santa Monica zu werden. Es wird nicht nur gemunkelt, dass das Unternehmen dieses Spiel enthüllen wird, sondern auch das lang erwartete Call of Duty 2020 enthüllen wird. Immerhin gibt es auch dazu Gerüchte, nachdem ein Data-Miner das Logo des Spiels im PlayStation Network (PSN) gefunden hat.

Crash Bandicoot soll sich für PS5 in der Entwicklung befinden. Das Spiel wird allerdings auch für andere Plattformen (Xbox, Nintendo) erscheinen.