Crash Bandicoot bekommt ein Comeback auf der PS5 (Gerücht)

Obwohl Crash Bandicoot Jahre vor seiner Veröffentlichung einen längeren Urlaub genommen hatte, kam er mit einem Knall zurück, als Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Mitte 2017 für PS4 und Xbox veröffentlicht und ein Jahr später für die Nintendo Switch nachgereicht wurde. Das Remake war nicht nur ein großer Erfolg für Fans, die sich nach der Rückkehr des beliebten PlayStation-Maskottchens auf die Bildschirme sehnten, sondern die Rückkehr der Serie war auch kommerziell sehr erfolgreich, da das Remake bei der Veröffentlichung die Charts anführte.

Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Crash Bandicoot in einem brandneuen Originaltitel zurückkehren wird. Neuen Gerüchten zufolge scheint es, als könnte das orangefarbene Maskottchen in den kommenden Monaten tatsächlich seine große Rückkehr feiern. Der portugiesische Journalist Guru berichtete auf Twitter, dass ein neuer Eintrag in der Reihe sehr bald auf dem Weg sein wird. Die Branchenkennzahl behauptet, dass das Spiel seit satten drei Jahren in Arbeit ist. Immerhin nicht das erste Gerücht, also dürfte etwas dran sein.

A quick summary of tweet translation peeps.

– There's a new Crash on the way

– It's had 3 years in development

– We should start to see movement soon with the marketing

– It's supposedly one of the PS5 ad games

Personal thoughts: We should see the reveal between now and end May

— CRASH BANDICOOT CLUBHOUSE (@bandicootpage) April 21, 2020