Crash Bandicoot 4: Neues Spiel durch Rating-Board bestätigt

Crash Bandicoot - (C) Naughty Dog, Vivendi Games

Ein neues Crash Bandicoot ist in Arbeit, zumindest hat das das Taiwan Digital Game Rating Committee nun quasi bestätigt. Die Serie kam ursprünglich aus den selben Studios wie aktuell The Last of Us 2. Naughty Dog schuf eine neue Videospiele-Figur in den späten 90ern um sich mit Mario und Sonic zu messen. Crash sprang sich schnell in die Herzen der PlayStation-Fans.

Gerüchte über ein neues Crash Bandicoot-Spiel für die nächste Konsolengeneration brauen sich schon seit geraumer Zeit zusammen, insbesondere in Bezug auf die neu enthüllte PlayStation 5. Während das verrückte Beuteltier am vergangenen Donnerstag in Sonys PS5 Livestream-Event nicht zu finden war, scheint es nun nur noch Formsache zu sein, dass Spiel offiziell anzukündigen.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Laut einem Bericht von Gematsu hat das Taiwan Digital Game Rating Committee aktuell seine Bewertung für ein neues Crash Bandicoot Spiel veröffentlicht. Darüber hinaus wurde auch die Box-Grafik für PS4 und Xbox One für Crash Bandicoot 4: It’s About Time im Leak veröffentlicht, wobei das Spiel auch für die Xbox Series X kompatibel ist. Bisher gibt es kein Wort darüber, ob die das Spiel auch für die PS5 verfügbar sein wird. Aufgrund den Wurzeln auf der PlayStation wäre alles andere jedoch nur komisch.

Crash Bandicoot: Eine Serie mit Geschichte

Seit seinem verrückten Debüt auf der ursprünglichen PlayStation im Jahr 1996 ist Crash Bandicoot ein beliebter Bestandteil des Plattform-Genres geblieben, auch wenn die Spiel-Serie im Laufe der Jahre Höhen und Tiefen hatte. Das Remake der ersten drei Crash Bandicoot-Titel im Jahr 2018, genannt Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, wurde das am schnellsten verkaufte Spiel auf dem Nintendo Switch in diesem Jahr, und das Remaster von Crash Team Racing im Jahr 2019 war ähnlich erfolgreich. Darüber hinaus wurde bereits im April ein mobiles Crash Bandicoot-Spin-off-Spiel veröffentlicht, das derzeit jedoch nur in bestimmten Ländern erhältlich ist.

Keines davon ist ein Ersatz für ein völlig neues Crash Bandicoot- Abenteuer, daher wird das Wissen über Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nach so vielen Jahren am Horizont zu stehen, eine willkommene Neuigkeit für Fans der klassischen Plattform-Serie sein. Der Untertitel des Spiels ist eine humorvolle Meta-Anspielung auf das lange Warten seit dem letzten neuen Crash Bandicoot-Titel, und die zeitreisende Prämisse könnte zu einigen farbenfrohen Level-Designs in dem Stil führen, an den sich das Franchise gerne erinnert. Über das neueste Abenteuer ist noch nicht viel bekannt, daher sollten Fans über neue Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.